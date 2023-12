PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Französische Bulldoggen? Die Französische Bulldogge ist eine kleine Rasse mit einer ausgeprägten Muskelmasse, einem kompakten Körperbau und festen Knochen. Diese starken Hunde sind für gewöhnlich aufmerksam, aktiv und intelligent. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und ihre optimale Gesundheit fördern. ROYAL CANIN© FRENCH BULLDOG ADULT ist für Französische Bulldoggen ab dem 12. Monat geeignet und wurde speziell an die Bedürfnisse ausgewachsener Französische Bulldoggen angepasst. Französische Bulldoggen sind wahre Kraftpakete. Diese Hunde sind sehr aufgeweckt und sportlich und gewissermaßen zu jedem Zeitpunkt in Bewegung. Dies bedeutet, dass die kleine Dogge eine an ihre intensive körperliche Aktivität angepasste Ernährung benötigt. Dank einer speziellen Zusammenstellung aus einem angepassten Proteingehalt und der Zugabe von L-Carnitin trägt ROYAL CANIN© FRENCH BULLDOG ADULT zum Erhalt der Muskelmasse bei. Darüber hinaus fördert ROYAL CANIN© FRENCH BULLDOG ADULT die Aufrechterhaltung einer optimalen Verdauungsgesundheit und unterstützt das Gleichgewicht der Darmflora. Dadurch wiederum können übermäßige Blähungen und der Stuhlgeruch reduziert werden. Die Gesundheit der Haut Ihres Hundes beeinflusst die Gesundheit seines Fells. Die Französische Bulldogge hat recht dünnes Fell ohne Unterwolle und daher häufig eine empfindliche Haut. ROYAL CANIN© FRENCH BULLDOG ADULT ist mit Borretschöl und Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert, um die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen, welche wiederum zu einem allgemein gesunden Hautzustand beiträgt. Außerdem hilft ein angepasster Nährstoffkomplex dabei, das Fell Ihres Hundes zu nähren und zu pflegen. Die Kroketten des Trockenfutters sind auf die kurze Schnauze und den besonderen Kiefer der Rasse abgestimmt und so konzipiert, dass die Französische Bulldogge die Krokette nicht nur leichter aufnehmen kann, sondern auch zum ausreichenden Kauen vor dem Schlucken angeregt wird.

