GERMAN SHEPHERD 5+

SPEZIELL ANGEPASSTE KROKETTE / HOHE AKZEPTANZ / LEICHT EINZUWEICHEN

Die Kroketten sind in Größe, Form und Textur an die Bedürfnisse von älteren Deutschen Schäferhunden angepasst. Für eine leichtere Aufnahme können die Kroketten in warmem Wasser eingeweicht werden.