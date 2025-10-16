Warum ein besonderes Trockenfutter für ausgewachsene Deutsche Schäferhunde? ROYAL CANIN© GERMAN SHEPHERD ADULT ist für Deutsche Schäferhunde ab dem 15. Monat geeignet und wurde in Abstimmung auf die Ernährungsbedürfnisse dieser Rasse entwickelt. Die Trockennahrung trägt durch hochverdauliche L.I.P.-Proteine und eine Auswahl spezieller Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei. GERMAN SHEPHERD ADULT unterstützt außerdem die Barrierefunktion der Haut dank eines speziellen Nährstoffkomplexes und den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Der Deutsche Schäferhund ist für sein lebhaftes Temperament und seine hohe Aktivität bekannt. Dies kann die Gelenke der großen Hunderasse belasten. Aus diesem Grund ist ROYAL CANIN© GERMAN SHEPHERD ADULT mit speziellen Nährstoffen angereichert, welche die Gesundheit von Knochen und Gelenken unterstützen. Außerdem trägt die Rezeptur zur Erhaltung eines gesunden Körpergewichtes bei.