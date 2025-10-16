GERMAN SHEPHERD ADULT
Trockennahrung für Hunde
Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Deutsche Schäferhunde - ab dem 15. Monat
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Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Trockenfutter für ausgewachsene Deutsche Schäferhunde? ROYAL CANIN© GERMAN SHEPHERD ADULT ist für Deutsche Schäferhunde ab dem 15. Monat geeignet und wurde in Abstimmung auf die Ernährungsbedürfnisse dieser Rasse entwickelt. Die Trockennahrung trägt durch hochverdauliche L.I.P.-Proteine und eine Auswahl spezieller Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei. GERMAN SHEPHERD ADULT unterstützt außerdem die Barrierefunktion der Haut dank eines speziellen Nährstoffkomplexes und den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Der Deutsche Schäferhund ist für sein lebhaftes Temperament und seine hohe Aktivität bekannt. Dies kann die Gelenke der großen Hunderasse belasten. Aus diesem Grund ist ROYAL CANIN© GERMAN SHEPHERD ADULT mit speziellen Nährstoffen angereichert, welche die Gesundheit von Knochen und Gelenken unterstützen. Außerdem trägt die Rezeptur zur Erhaltung eines gesunden Körpergewichtes bei.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hilft, die Nährstoffaufnahme unter Berücksichtigung der empfindlichen Verdauung des Deutschen Schäferhundes zu unterstützen, wobei hoch verdauliche L.I.P.-Proteine und eine Auswahl spezieller Nahrungsfasern die Gärprozesse im Darm begrenzen können und gleichzeitig eine ausgeglichene Darmflora unterstützen.
GESUNDE HAUT UND SCHÖNES FELL
ROYAL CANIN© GERMAN SHEPHERD ADULT kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA)
UNTERSTÜTZUNG FÜR KNOCHEN UND GELENKE
Diese spezielle Rezeptur kann zum Erhalt gesunder Knochen und Gelenke beitragen und helfen, das Idealgewicht zu halten. Angereichert mit EPA und DHA.
EXKLUSIVES KROKETTENDESIGN: ZAHNGESUNDHEIT
Krokettenform, -textur, -größe und Rezeptur sind speziell für den Deutschen Schäferhund angepasst.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Hundegewicht
|Geringes Aktivitätslevel
|Normales Aktivitätslevel
|Hohes Aktivitätslevel
|26 kg
|286 g
|376 g
|436 g
|28 kg
|302 g
|397 g
|461 g
|30 kg
|318 g
|418 g
|485 g
|32 kg
|334 g
|439 g
|510 g
|34 kg
|349 g
|460 g
|533 g
|36 kg
|365 g
|480 g
|557 g
|38 kg
|380 g
|500 g
|580 g
|40 kg
|395 g
|519 g
|602 g
|42 kg
|409 g
|539 g
|625 g
|44 kg
|424 g
|558 g
|647 g