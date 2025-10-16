GOLDEN RETRIEVER ADULT
Trockennahrung für Hunde
Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Golden Retriever - ab dem 15. Monat
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Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Trockenfutter für ausgewachsene Golden Retriever? Jede Hunderasse hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit zu unterstützen. ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT ist für Hunde ab dem 15. Lebensmonat geeignet und wurde speziell mit Blick auf die Ernährungsbedürfnisse erwachsener Hunde dieser Rasse entwickelt. Die Trockennahrung enthält Nährstoffe, die eine gesunde Herzfunktion unterstützen – z. B. einen angepassten Mineralstoffgehalt, EPA & DHA, Taurin, L-Carnitin und Antioxidanzien. Außerdem trägt ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichtes Ihres Hundes bei. Unter dem langen, seidigen Fell befindet sich eine empfindliche Haut, die eine entsprechende Pflege benötigt. Aus diesem Grund enthält dieses Trockenfutter Nährstoffe, die auf die Haut- und Fellgesundheit abgestimmt sind. Zusätzlich wurden die Kroketten speziell entwickelt, um Ihrem Golden Retriever das Aufnehmen und Kauen des Futters zu erleichtern. Die Form und Größe der Kroketten sind speziell auf die Vorlieben dieser Hunderasse abgestimmt.
VORTEILE
GESUNDE HAUT UND SCHÖNES FELL
ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA). Angereichert mit Borretschöl.
GESUNDE HERZFUNKTION
Diese Rezeptur enthält spezielle Nährstoffe, die eine gesunde Herzmuskelfunktion unterstützen können. Angereichert mit Taurin sowie EPA & DHA.
IDEALGEWICHT
Kann dank eines angepassten Kaloriengehalts dazu beitragen, das Idealgewicht des Golden Retrievers zu erhalten.
EXKLUSIVES KROKETTENDESIGN: ZAHNGESUNDHEIT
Krokettenform, -textur, -größe und Rezeptur sind speziell für den Golden Retriever angepasst.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Hundegewicht
|Geringes Aktivitätslevel
|Normales Aktivitätslevel
|Hohes Aktivitätslevel
|26 kg
|302 g
|350 g
|398 g
|28 kg
|320 g
|370 g
|420 g
|30 kg
|336 g
|390 g
|443 g
|32 kg
|353 g
|409 g
|465 g
|34 kg
|370 g
|428 g
|486 g
|36 kg
|386 g
|447 g
|508 g
|38 kg
|402 g
|465 g
|529 g
|40 kg
|418 g
|483 g
|549 g