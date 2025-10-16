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GOLDEN RETRIEVER ADULT
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Trockennahrung für Hunde

Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Golden Retriever - ab dem 15. Monat

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PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Trockenfutter für ausgewachsene Golden Retriever? Jede Hunderasse hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit zu unterstützen. ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT ist für Hunde ab dem 15. Lebensmonat geeignet und wurde speziell mit Blick auf die Ernährungsbedürfnisse erwachsener Hunde dieser Rasse entwickelt. Die Trockennahrung enthält Nährstoffe, die eine gesunde Herzfunktion unterstützen – z. B. einen angepassten Mineralstoffgehalt, EPA &amp; DHA, Taurin, L-Carnitin und Antioxidanzien. Außerdem trägt ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichtes Ihres Hundes bei. Unter dem langen, seidigen Fell befindet sich eine empfindliche Haut, die eine entsprechende Pflege benötigt. Aus diesem Grund enthält dieses Trockenfutter Nährstoffe, die auf die Haut- und Fellgesundheit abgestimmt sind. Zusätzlich wurden die Kroketten speziell entwickelt, um Ihrem Golden Retriever das Aufnehmen und Kauen des Futters zu erleichtern. Die Form und Größe der Kroketten sind speziell auf die Vorlieben dieser Hunderasse abgestimmt.

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VORTEILE

GESUNDE HAUT UND SCHÖNES FELL

ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA). Angereichert mit Borretschöl.

GESUNDE HERZFUNKTION

Diese Rezeptur enthält spezielle Nährstoffe, die eine gesunde Herzmuskelfunktion unterstützen können. Angereichert mit Taurin sowie EPA & DHA.

IDEALGEWICHT

Kann dank eines angepassten Kaloriengehalts dazu beitragen, das Idealgewicht des Golden Retrievers zu erhalten.

EXKLUSIVES KROKETTENDESIGN: ZAHNGESUNDHEIT

Krokettenform, -textur, -größe und Rezeptur sind speziell für den Golden Retriever angepasst.

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