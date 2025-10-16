Warum ein besonderes Trockenfutter für ausgewachsene Golden Retriever? Jede Hunderasse hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit zu unterstützen. ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT ist für Hunde ab dem 15. Lebensmonat geeignet und wurde speziell mit Blick auf die Ernährungsbedürfnisse erwachsener Hunde dieser Rasse entwickelt. Die Trockennahrung enthält Nährstoffe, die eine gesunde Herzfunktion unterstützen – z. B. einen angepassten Mineralstoffgehalt, EPA & DHA, Taurin, L-Carnitin und Antioxidanzien. Außerdem trägt ROYAL CANIN© GOLDEN RETRIEVER ADULT zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichtes Ihres Hundes bei. Unter dem langen, seidigen Fell befindet sich eine empfindliche Haut, die eine entsprechende Pflege benötigt. Aus diesem Grund enthält dieses Trockenfutter Nährstoffe, die auf die Haut- und Fellgesundheit abgestimmt sind. Zusätzlich wurden die Kroketten speziell entwickelt, um Ihrem Golden Retriever das Aufnehmen und Kauen des Futters zu erleichtern. Die Form und Größe der Kroketten sind speziell auf die Vorlieben dieser Hunderasse abgestimmt.