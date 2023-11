LABRADOR RETRIEVER ADULT in Soße

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für ausgewachsene Labrador Retriever? Der Labrador ist in der Regel ein fröhlicher und kinderfreundlicher Familienhund. Da jede Rasse ihre ganz eigenen Bedürfnisse aufweist, sollte die Ernährung den jeweiligen einzigartigen Lebensstil unterstützen und eine optimale Gesundheit fördern. Aus diesem Grund ist die Auswahl einer abgestimmten Nahrung sehr wichtig. Das Nassfutter ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT Stückchen in Soße ist auf den Appetit des Labrador Retrievers abgestimmt und kann dank schmackhafter Rezeptur mit moderatem Kaloriengehalt dazu beitragen, das ideale Gewicht des Labrador Retrievers zu halten. Die spezielle Rezeptur, unter anderem mit EPA und DHA, kann den Erhalt gesunder Knochen und Gelenke unterstützen. Ein exklusives Nährstoffprofil trägt zudem zum Erhalt der Gesundheit von Haut und Fell bei. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© LABRADOR RETRIEVER ADULT Stückchen in Soße auch als Trockenfutter in Form von knusprigen und leckeren Kroketten erhältlich.Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© QualitätsversprechenAlle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit LABRADOR RETRIEVER ADULT Stückchen in Soße bieten Sie Ihrem Hund eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

