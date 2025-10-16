LABRADOR RETRIEVER ADULT

ZUSAMMENSETZUNG

Zusammensetzung: Mais, Reis, Rinder- und Schweineprotein (getrocknet)*, Geflügelprotein (getrocknet), tierisches Protein (hydrolysiert), Tierfett, Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Maiskleberfutter, Weizen, Hefen und deren Teile, Fischöl, Mineralstoffe, Sojaöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Borretschöl (0,1%), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). *L.I.P.: Für ihre sehr hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.