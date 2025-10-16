LABRADOR RETRIEVER ADULT
Trockennahrung für Hunde
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Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
VORTEILE
Idealgewicht
Der Labrador Retriever neigt bekanntlich zur Gewichtszunahme. Diese Rezeptur hilft dem Labrador Retriever dank eines angepassten Energiegehalts sein Idealgewicht zu halten.
Gesunde Haut und schönes Fell
Labrador Retriever Adult kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA). Angereichert mit Borretschöl.
Unterstützung für Knochen und Gelenke
Diese spezielle Rezeptur kann zum Erhalt gesunder Knochen und Gelenke beitragen und helfen, das Idealgewicht zu halten. Angereichert mit EPA und DHA.
Exklusives Krokettendesign: Zahngesundheit
Krokettentextur und -rezeptur sind speziell für den Labrador Retriever angepasst. Ihre exklusive Form hilft, die Nahrungsaufnahme zu verlangsamen.