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LABRADOR RETRIEVER ADULT
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Trockennahrung für Hunde

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VORTEILE

Idealgewicht

Der Labrador Retriever neigt bekanntlich zur Gewichtszunahme. Diese Rezeptur hilft dem Labrador Retriever dank eines angepassten Energiegehalts sein Idealgewicht zu halten.

Gesunde Haut und schönes Fell

Labrador Retriever Adult kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA). Angereichert mit Borretschöl.

Unterstützung für Knochen und Gelenke

Diese spezielle Rezeptur kann zum Erhalt gesunder Knochen und Gelenke beitragen und helfen, das Idealgewicht zu halten. Angereichert mit EPA und DHA.

Exklusives Krokettendesign: Zahngesundheit

Krokettentextur und -rezeptur sind speziell für den Labrador Retriever angepasst. Ihre exklusive Form hilft, die Nahrungsaufnahme zu verlangsamen.

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