PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für große Hunde ab einem Alter von 5 Jahren? Das Altern bei Hunden kann variieren: Bei einem großen Hund treten erste Alterserscheinungen etwa ab einem Alter von 5 Jahren auf. Deshalb ist es wichtig, in jeder Lebensphase Ihres Hundes auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, da diese maßgeblich zur Unterstützung seiner Gesundheit beiträgt. Das Hundefutter ROYAL CANIN© Maxi Adult 5+ ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von ausgewachsenen Hunden abgestimmt und eignet sich für große Hunde ab dem 5. Lebensjahr mit einem Körpergewicht von 26 kg - 44 kg. Auch große Hunde können zur Gewichtszunahme neigen, wenn sie ausgewachsen sind. Daher ist es besonders wichtig, auf die Menge der täglichen Futterration Ihres Hundes zu achten und Überfütterung zu vermeiden. ROYAL CANIN© Maxi Adult 5+ enthält eine einzigartige und ausgewogene Mischung aus hochwertigen Proteinen und Nahrungsfasern. So trägt jede Portion zu einer optimalen Verdauung bei und unterstützt Ihren Hund dabei, sein optimales Gewicht zu halten. ROYAL CANIN© Maxi Adult 5+ wurde speziell zur Unterstützung von großwüchsigen Hunden in dieser Lebensphase entwickelt, um ihre Knochen und Gelenke zu schützen. Das Ziel ist, dass Ihr Hund problemlos sein eigenes Gewicht tragen und einen aktiven Lebensstil aufrechterhalten kann. Auch wenn Ihr Hund bereits erste Anzeichen von Alterung zeigt, wird er weiterhin jede Menge Energie haben. Deshalb enthält das Hundefutter ROYAL CANIN© Maxi Adult 5+ einen angepassten Nährstoffgehalt mit einem speziellen Antioxidanzienkomplex. Dieser trägt zum Schutz der Zellen gegen freie Radikale bei und unterstützt die Vitalität Ihres Hundes sowie einen gesunden Stoffwechsel.

Mehr lesen