PRODUKTDETAILS

Nachdem Ihr Hund gefressen hat, sammeln sich naturgemäß Bakterien auf seinen Zähnen. Wenn die Zähne dann nicht gereinigt werden, kann sich schnell Plaque und schließlich Zahnstein bilden, was zu einem Risiko für die Gesundheit Ihres Vierbeiners werden kann. ROYAL CANIN© DENTAL CARE MEDIUM eignet sich für Hunde mit einem Gewicht zwischen 11 und 25 kg und ist ein schmackhaftes Alleinfutter, das auch zum Schutz der Zähne Ihres Hundes beitragen kann. Die funktionale Textur der Kroketten von ROYAL CANIN© DENTAL CARE MEDIUM ist dafür gemacht, die Zähne Ihres Hundes beim Kauen zu reinigen. Die fortschrittliche Textur der Kroketten umgibt die Zähne Ihres Hundes bei jedem Bissen, was dazu beiträgt, die Zahnoberflächen beim Kauen mechanisch zu reinigen. Außerdem sind die nahrhaften Kroketten von ROYAL CANIN© DENTAL CARE MEDIUM mit Chelatoren angereichert, die das Kalzium im Speichel Ihres Hundes binden und so dazu beitragen, die Neubildung von Zahnbelag zu begrenzen und die Zahngesundheit Ihres Vierbeiners zu unterstützen. Unser DENTAL CARE-Ernährungsprogramm ist als knuspriges Trockenfutter erhältlich und als Alleinfutter geeignet. Unser Qualitätsversprechen untermauern wir mit wissenschaftlichen Beweisen: ROYAL CANIN© DENTAL CARE MEDIUM reduzierte in internen Studien nachweislich die Zahnbelagneubildung um bis zu 99%. ROYAL CANIN© DENTAL CARE MEDIUM trägt somit nachweislich effektiv zur Bekämpfung von Zahnstein bei.

Mehr lesen