PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Trockenfutter für mittelgroße Hunde, die zu Übergewicht neigen? Heutzutage leiden viele Haustiere an Übergewicht, was ihre Gelenke und Gesundheit zusätzlich belastet. Helfen Sie Ihrem Hund, schlank und fit zu bleiben - mit qualitativ hochwertigen Nährstoffen, die speziell auf den Erhalt des Körpergewichts abgestimmt wurden. ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MEDIUM eignet sich für Hunde mit einem Gewicht zwischen 11 und 25 kg. Das Futter unterstützt Ihren Hund dabei, ein gesundes Gewicht zu halten. Die exklusive Rezeptur enthält Omega-3-Fettsäuren – darunter EPA und DHA – um die Gelenke Ihres Hundes zu unterstützen. LIGHT WEIGHT CARE MEDIUM hat darüber hinaus einen niedrigen Fettgehalt, um Ihrem Hund dabei zu helfen, ein ideales Körpergewicht zu halten. ROYAL CANIN© legt großen Wert darauf, ausschließlich Proteine höchster Qualität zu verwenden. LIGHT WEIGHT CARE MEDIUM hat eine besonders schmackhafte Rezeptur mit hohem Proteingehalt, um den Erhalt der Muskelmasse zu unterstützen, während gleichzeitig einer Zunahme von Körperfett vorgebeugt wird. Außerdem hilft eine optimale Kombination aus löslichen und unlöslichen Nahrungsfasern Ihrem Hund dabei, sich satt zu fühlen und sorgt für einen regelmäßigen Stuhlgang und eine bessere Verdauung. LIGHT WEIGHT CARE MEDIUM ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrung geeignet und können wunderbar perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als schmackhafte Ergänzung zum Trockenfutter anbieten. ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MEDIUM enthält 21% weniger Fett als herkömmliches Futter für ausgewachsene Hunde, wie in internen Studien von ROYAL CANIN© nachgewiesen werden konnte.

