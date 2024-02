PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Hunde, denn emotionale Balance fehlt? Ungewohnte Situationen können für Ihren Hund Stress bedeuten. Besondere Ereignisse wie ein Umzug, eine Autofahrt oder die Ankunft von Nachwuchs in der Familie können für große Veränderungen sorgen und ihn beunruhigen. Eine qualitativ hochwertige Ernährung kann die Anpassung von Hunden an schwierige Situationen unterstützen und so die Lebensqualität steigern. ROYAL CANIN© RELAX CARE Medium ist eine Nahrung für Hunde, die zwischen 11 und 25 kg wiegen, und Unterstützung beim Umgang mit sich verändernden Situationen benötigen. Die schmackhafte Rezeptur wurde entwickelt, um das Wohlbefinden Ihres Hundes zu unterstützen. RELAX CARE Medium ist perfekt für die langfristige Fütterung geeignet und kann Ihrem Hund helfen, sich besser an Veränderungen anzupassen. Denn die Rezeptur enthält natürliche Proteine, die in herausfordernden Situationen zur Entspannung Ihres Hundes beitragen können. RELAX CARE Medium ist eine ausgewogene Alleinnahrung, die alle wichtigen Nährstoffe wie hochwertige Proteine, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien enthält, die Ihr Hund für sein lebenslanges Wohlbefinden benötigt.

