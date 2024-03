PRODUKTDETAILS

Das dichte und seidige Fell Ihres Hundes ist nicht nur schön anzusehen, es gibt auch Aufschluss über seinen allgemeinen Gesundheitszustand. Die Ernährung kann einen wertvollen Beitrag zu schönem Fell leisten: Ein maßgeschneidertes Futter kann einerseits zu einem dichten und kräftigen Fell beitragen, und anderseits die Gesundheit Ihres Hundes unterstützen. COAT CARE Mini von ROYAL CANIN©, ein schmackhaftes und ausgewogenes Alleinfuttermittel, nährt Haut und Fell Ihres Hundes. Dieses Futter ist für Hunde mit stumpfem und trockenem Fell geeignet, die bis zu 10 kg wiegen. Dieses schmackhafte Futter ist mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren angereichert, die Haut und Fell des Hundes unterstützen. Die Rezeptur der Kroketten ist außerdem mit GLA-reichem Borretschöl angereichert, um die Haut zusätzlich zu pflegen. Tyrosin und Phenylalanin sind in diesem Produkt in höheren Mengen vorhanden, bei diesen Nährstoffen handelt es sich um Melaninvorläufer, welche die natürliche Fellfarbe Ihres Hundes unterstützen können. Unser Coat Care-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als leckeres Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als schmackhaftes Topping zum Trockenfutter anbieten. ROYAL CANIN© Coat Care Mini ist nachgewiesenermaßen gut für die Haut und das Fell Ihres Hundes: Interne Studien von ROYAL CANIN© ergaben, dass dieses Produkt nach 28 Tagen für ein glänzenderes Fell sorgen kann.

