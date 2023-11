PRODUKTDETAILS

Eine gereizte Haut ist wirklich unangenehm, auch für Ihren Hund. Wussten Sie schon, dass Hautprobleme bei Hunden einer der häufigsten Gründe für einen Tierarztbesuch sind? Eine sensible, juckende Haut führt dazu, dass sich Ihr Hund häufig kratzt. Dabei kann er mit seinen Krallen seine Haut verletzen, was das Risiko einer Infektion erhöht. Bei der hautverträglichen Rezeptur von ROYAL CANIN© Dermacomfort Mini wurde sorgfältig darauf geachtet, speziell ausgewählte Proteine zu verwenden. Diese speziell angepasste Nahrung hilft dabei, die Haut eines Hundes im bestmöglichen Zustand zu erhalten. Außerdem hilft sie dabei, das Fell Ihres Hundes kräftig und gesund zu erhalten. ROYAL CANIN© Dermacomfort Mini ist geeignet für Hunde bis 10 kg und enthält sorgfältig entwickelte Kroketten, die perfekt auf das Gebiss Ihres kleinen Hundes abgestimmt sind. Diese Rezeptur wurde speziell für das Wohlbefinden Ihres Hundes entwickelt. Sie beinhaltet Omega-3- und 6-Fettsäuren (unter anderem in Form von GLA, EPA und DHA), um die Haut zu unterstützen und zu ernähren. Dadurch wird die Haut weniger empfindlich für Reizstoffe mit denen Ihr Hund in Kontakt kommen könnte. Das Dermacomfort-Ernährungsprogramm ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als leckeres Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis servieren. Nicht nur wir sind von unserem Produkt begeistert; auch 91% der Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer waren nach nur 2 Monaten der Anwendung überzeugt. ROYAL CANIN© Dermacomfort Mini ist somit nachgewiesenermaßen hervorragend geeignet für Hunde mit Neigung zu Hautreizungen.

