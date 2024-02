PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Trockenfutter für kleine Hunde, die zu Übergewicht neigen? Heutzutage leiden viele Haustiere an Übergewicht, was die Gelenke und die Gesundheit zusätzlich belastet. Bringen Sie Ihren Hund durch eine ausgewogene, schmackhafte und sättigende Ernährung in Form. ROYAL CANIN© LIGHT WEIGHT CARE MINI ist für Hunde mit einem Körpergewicht von bis zu 10 kg geeignet. Die Rezeptur enthält einen hohen Proteingehalt, um dabei zu helfen, die Muskelmasse zu erhalten und einen niedrigen Fettgehalt, um einer Gewichtszunahme vorzubeugen. Die schmackhafte Rezeptur zeichnet sich durch eine optimale Kombination aus löslichen und unlöslichen Nahrungsfasern aus, die dem Hund helfen, sich satt zu fühlen. Gleichzeitig ermöglicht sie einen regelmäßigen Stuhlgang sowie eine bessere Verdauung. Diese Rezeptur ist reich an den wertvollen, langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA & DHA, welche die Gelenke Ihres Hundes unterstützen können: Zu den zahlreichen positiven Eigenschaften der Omega-3-Fettsäuren zählt auch die entzündungshemmende Wirkung. LIGHT WEIGHT CARE MINI ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Alleinnahrungen geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als schmackhafte Ergänzung zum Trockenfutter anbieten. ROYAL CANIN LIGHT WEIGHT CARE MINI enthält 31% weniger Fett als herkömmliches Futter für ausgewachsene Hunde, wie in internen Studien von ROYAL CANIN© nachgewiesen werden konnte.

