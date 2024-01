PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für Hunde, denen emotionale Balance fehlt? Ihr Hund kann sich gestresst fühlen, wenn sich Alltagsroutinen verändern. Besondere Ereignisse wie ein Umzug, eine Autofahrt oder die Ankunft eines neuen Babys können für große Veränderungen sorgen und ihn beunruhigen. Hunde, denen emotionale Balance fehlt, zeigen manchmal ein verändertes Verhalten: Sie isolieren sich, ziehen sich zurück oder sind ruhelos – dies alles können Anzeichen von emotionaler Belastung sein. Passen Sie die Ernährung Ihres Hundes an, um ihm dabei zu helfen, besser mit sich verändernden Lebensbedingungen umzugehen. ROYAL CANIN© RELAX CARE Mini ist für Hunde mit einem Körpergewicht von bis zu 10 kg geeignet. Die besonders schmackhafte Rezeptur von RELAX CARE wurde so gestaltet, dass sie Ihrem Hundes hilft, sich an Veränderungen in seinem Umfeld anzupassen - mit aktiven natürlichen Proteinen, die in herausfordernden Situationen zur Entspannung Ihres Hundes beitragen können. ROYAL CANIN© verwendet diese hochwertigen, natürlichen Nährstoffe in gut verdaulicher Form und sorgfältig kontrollierter Zusammenstellung, Menge und Qualität. Alle ROYAL CANIN© Nahrungen sind ausgewogene Alleinnahrungen. Sie enthalten alle wichtigen Nährstoffe wie hochwertige Proteine, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien, die Ihr Hund für sein lebenslanges Wohlbefinden benötigt. RELAX CARE ist in zwei Varianten erhältlich: als knuspriges Trockenfutter und als schmackhaftes Nassfutter im Frischebeutel. Beide Varianten sind als Komplettnahrung geeignet, können aber auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise das Nassfutter als Ergänzung zum Trockenfutter anbieten. + 44% der Hunde zeigten ein normales Verhalten in veränderten Situationen. Dies wurde in internen Studien von ROYAL CANIN© geprüft und wissenschaftlich nachgewiesen.

Mehr lesen