POODLE PUPPY
Trockennahrung für Hunde
Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für Pudel-Welpen - bis zum 10. Monat
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Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Futter für Pudel Welpen? Das Wachstum ist eine wichtige Phase im Leben eines Welpen. Das richtige Futter spielt hier eine zentrale Rolle: Denn über die Ernährung werden Ihrem Welpen die Nährstoffe zugeführt, die er für eine optimale Entwicklung in der Wachstumsphase benötigt. ROYAL CANIN© POODLE PUPPY wurde speziell für Pudel Welpen bis zu 12 Monaten entwickelt. Dank eines Antioxidanzienkomplexes (einschließlich Vitamin E) hilft das Welpenfutter dabei, die körpereigenen Abwehrkräfte zu unterstützen, während sie sich allmählich entwickeln. Weiterhin enthält ROYAL CANIN© POODLE PUPPY eine spezielle Kombination von Nährstoffen mit hochwertigen Proteinen (L.I.P.), die speziell für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählt wurden. Aufgrund ihres angepassten Kalzium- und Phosphorgehalts trägt die Welpennahrung dazu bei, die Knochen und Gelenke Ihres Welpen während des Wachstums zu unterstützen. Zusätzlich helfen die ausgewählten Nährstoffe dabei, das ideale Körpergewicht Ihres Welpen zu fördern und zu erhalten. Das feine Fell des Pudels ist wollig und gekräuselt. Es fühlt sich weich an und wächst fortwährend. Der angepasste Proteingehalt von ROYAL CANIN© POODLE PUPPY unterstützt den kontinuierlichen Haarwuchs und damit die Fellqualität des Pudels. Die exklusiven, maßgeschneiderten Kroketten der rassespezifischen Nahrung sind speziell auf den Kiefer von Pudel Welpen angepasst – so kann Ihr Welpe die Nahrung problemlos aufnehmen und kauen.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER KÖRPEREIGENEN ABWEHRKRÄFTE
Die Wachstumsphase ist ein wichtiger Lebensabschnitt für Ihren heranwachsenden Hund: sie ist die Zeit großer Veränderungen, Entdeckungen und neuer Begegnungen. Während dieser wichtigen Phase entwickeln sich unter anderem die körpereigenen Abwehrkräfte. Dank eines Antioxidantienkomplexes mit Vitamin E hilft POODLE PUPPY die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Junghundes zu unterstützen.
SCHÖNES FELL
Diese Rezeptur enthält Nährstoffe, welche helfen können das wollige Haarkleid des Pudels gesund zu erhalten. Angereichert mit Omega-3-Fettsäuren (EPA & DHA) und Borretschöl. Der angepasste Proteingehalt hilft, das kontinuierliche Haarwachstum zu unterstützen.
GESUNDE VERDAUUNG
Eine Nährstoffkombination aus hochverdaulichen Proteinquellen (L.I.P.*) und präbiotischen Fasern (FOS) hilft, eine gesunde Verdauung, eine ausgeglichene Darmflora und damit eine optimale Stuhlqualität zu unterstützen. *Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine.
EXKLUSIVE KROKETTE: ZAHNGESUNDHEIT
Diese Rezeptur mit Kalziumfängern kann dazu beitragen, das Risiko für die Zahnsteinbildung zur verringern.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Alter des Welpen
|Gewicht des ausgewachsenen Hundes = 3 kg
|Gewicht des ausgewachsenen Hundes = 6 kg
|Gewicht des ausgewachsenen Hundes = 12 kg
|2 Monate
|64 g
|104 g
|167 g
|3 Monate
|72 g
|120 g
|197 g
|4 Monate
|76 g
|126 g
|210 g
|5 Monate
|76 g
|127 g
|214 g
|6 Monate
|69 g
|126 g
|213 g
|7 Monate
|62 g
|114 g
|193 g
|8 Monate
|55 g
|102 g
|173 g
|9 Monate
|54 g
|91 g
|154 g
|10 Monate
|54 g
|90 g
|153 g
|11 Monate
|Wechsel zu POODLE ADULT
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