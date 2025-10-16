Warum ein besonderes Futter für trächtige große Hündinnen und junge Welpen? Wenn eine Hündin trächtig ist oder kürzlich geworfen hat, ist es wichtig, dass sie und ihre Welpen die richtige Ernährungsunterstützung erhalten. Dies ist wesentlich, um eine lang anhaltende Gesundheit der Mutter und einen bestmöglichen Start für ihre Welpen zu ermöglichen. ROYAL CANIN GIANT STARTER Mother & Babydog ist ideal für Hündinnen und ihre Welpen ab der 3.-4. Lebenswoche geeignet. Das Futter enthält alle Nährstoffe, die eine Hündin während der Trächtigkeit und Säugephase benötigt. GIANT STARTER ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Hündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit, sowie für ein optimales Wachstum der Welpen angepasst ist. Zudem werden wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C unterstützt. GIANT STARTER beinhaltet eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Mehr Abwechslung für Hundemutter und Welpen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© GIANT STARTER Mother & Babydog auch als in Form von besonder weicher Mousse erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung Ihrer Hunde in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit GIANT STARTER bieten Sie Ihrer trächtigen Hündin und Ihren Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.