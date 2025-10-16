GIANT STARTER Mother & Babydog
Trockennahrung für Hunde
Alleinfuttermittel für Hunde - Für die sehr große Hündin (> 45 kg) im letzten Drittel der Trächtigkeit und während der Säugezeit - Für ihre Welpen in der Entwöhnungsphase bis zum 2. Lebensmonat.
Anzahl
Warum eine regelmäßige Lieferung abschließen?
Verwalten Sie Ihr Abonnement ganz einfach über Ihr Konto.
Ändern Sie den Lieferintervall oder verschieben Sie das Datum Ihrer nächsten Bestellung.
Produkt wechseln, Verpackungsgröße und Menge jederzeit bearbeiten.
Kündigen Sie jederzeit kostenlos und mit nur einem Klick.
Expertenempfehlungen für Nahrungen
Einfache, flexible und regelmäßige Lieferung
10% Rabatt auf jede regelmäßige Lieferung
Kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert
Individuelle Rabatt Aktionen
Jede 10. Bestellung gratis
Royal Canin Berater*in für alle Fragen zu Ihrem Haustier
Willkommen bei Royal Canin
Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Futter für trächtige große Hündinnen und junge Welpen? Wenn eine Hündin trächtig ist oder kürzlich geworfen hat, ist es wichtig, dass sie und ihre Welpen die richtige Ernährungsunterstützung erhalten. Dies ist wesentlich, um eine lang anhaltende Gesundheit der Mutter und einen bestmöglichen Start für ihre Welpen zu ermöglichen. ROYAL CANIN GIANT STARTER Mother & Babydog ist ideal für Hündinnen und ihre Welpen ab der 3.-4. Lebenswoche geeignet. Das Futter enthält alle Nährstoffe, die eine Hündin während der Trächtigkeit und Säugephase benötigt. GIANT STARTER ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Hündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit, sowie für ein optimales Wachstum der Welpen angepasst ist. Zudem werden wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C unterstützt. GIANT STARTER beinhaltet eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Mehr Abwechslung für Hundemutter und Welpen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© GIANT STARTER Mother & Babydog auch als in Form von besonder weicher Mousse erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung Ihrer Hunde in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit GIANT STARTER bieten Sie Ihrer trächtigen Hündin und Ihren Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.
VORTEILE
UNTERSTÜTZT DIE GESUNDHEIT VON HÜNDIN & WELPEN
GIANT STARTER ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Hündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit für ein optimales Wachstum der Welpen angepasst ist.
STARKE KÖRPEREIGENE ABWEHRKRÄFTE
Unterstützt wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Zielgewicht des Welpen
|2 - 3 Wochen
|3 - 4 Wochen
|4 - 5 Wochen
|5 - 6 Wochen
|6 - 7 Wochen
|7 - 8 Wochen
|45 kg
|30g
|110g
|170g
|190g
|245g
|320g
|60 kg
|30g
|130g
|195g
|220g
|275g
|360g
|75 kg
|30g
|160g
|220g
|250g
|300g
|400g
|90 kg
|50g
|200g
|240g
|280g
|400g
|480g
|100 kg
|50g
|200g
|240g
|280g
|400g
|480g
|Ernährung der Hündin
|während der
|Trächtigkeit
|in der Säugephase
|Körpergewicht
|6. Woche
|8. Woche
|ab 9. Woche
|45 kg
|504g
|595g
|nach Belieben
|60 kg
|625g
|739g
|nach Belieben
|75 kg
|739g
|873g
|nach Belieben
|90 kg
|847g
|1001g
|nach Belieben
|100 kg
|917g
|1084g
|nach Belieben