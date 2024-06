PRODUKTDETAILS

Ihr sehr kleiner Hund hat seine ganz eigene Persönlichkeit und viel Charme. Damit er gesund bleibt, braucht er eine seiner Größe angepasste Ernährung. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT Häppchen in Soße ist eine nährstoffreiche und ausgewogene Feuchtnahrung, die den spezifischen Bedürfnissen I hres sehr kleinen, ausgewachsenen Hundes gerecht wird und ihn unterstützt. Diese Nahrung eignet sich für sehr kleine, bis 4 kg schwere Hunde ab 10 Monaten. Die nährstoffreiche Rezeptur enthält essenzielle Nährstoffe wie EPA, DHA und Vitamin C und ist darauf ausgerichtet, die körpereigenen Abwehrkräfte und die Gesundheit Ihres Hundes zu fördern. In diesem Lebensabschnitt braucht Ihr sehr kleiner Hund spezifische Nährstoffe, damit er aktiv, gesund und voller Lebensfreude bleibt. Die Rezeptur ist mit hochverdaulichen Nährstoffen für die bestmögliche Aufnahme angereichert und fördert die Gesundheit optimal. Egal, welcher Rasse Ihr Hund angehört, sein Fell ist die Krönung seiner Erscheinung. Diese mit einer Nährstoffmischung angereicherte Feuchtnahrung unterstützt den Erhalt einer gesunden Haut und eines glänzenden Fells. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT Häppchen in Soße gibt es auch als Kroketten: © ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung verleiht der Ernährung Ihres Hundes Abwechslung und ermöglicht ihm verschiedene Geschmackserlebnisse. Während Kroketten einen Zahnputzeffekt haben und einfach zu lagern sind, sorgt der Feuchtigkeitsanteil in der Feuchtnahrung dafür, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres Hundes decken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf die Umwelt.

