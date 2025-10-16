Ihr sehr kleiner Hund hat seine ganz eigene Persönlichkeit und viel Charme. Damit er gesund bleibt, braucht er eine seiner Größe angepasste Ernährung. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT bietet eine nährstoffreiche und ausgewogene Rezeptur, die den spezifischen Bedürfnissen Ihres sehr kleinen, ausgewachsenen Hundes gerecht wird und ihn unterstützt. Diese Nahrung eignet sich für sehr kleine, bis 4 kg schwere Hunde ab 10 Monaten. Die nährstoffreiche Rezeptur enthält essenzielle Nährstoffe wie EPA, DHA und Vitamin C und ist darauf ausgerichtet, die körpereigenen Abwehrkräfte und die Gesundheit Ihres Hundes zu erhalten. In diesem Lebensabschnitt braucht Ihr sehr kleiner Hund spezifische Nährstoffe, damit er aktiv, gesund und voller Lebensfreude bleibt. Die Rezeptur ist mit hochverdaulichen Nährstoffen für die bestmögliche Aufnahme angereichert und fördert die Gesundheit optimal. Sehr kleine Hunde sind bekannt dafür, beim Fressen wählerisch zu sein und besondere Gelüste zu haben. Die exklusiven Aromen dieser Kroketten überzeugen selbst die heikelsten Fresser: So kommen auch sie zu ihren essenziellen Nährstoffen. Auch den kleinen Mäulern tragen wir Rechnung und haben die Größe der Kroketten so angepasst, dass Ihr Hund diese leicht aufnehmen und kauen kann. Weil in ihrem winzigen Kiefer viele Zähne Platz finden müssen, können sehr kleine Hunde anfällig für Zahnprobleme sein. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und dank des darin enthaltenen Kalziumchelators hilft diese Rezeptur, die Zahnsteinbildung zu reduzieren. ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT gibt es auch als Feuchtnahrung: Häppchen in Soße. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung verleiht der Ernährung Ihres Hundes Abwechslung und ermöglicht ihm verschiedene Geschmackserlebnisse. Kroketten sind einfacher zu lagern und können länger offen stehen bleiben, ohne zu verderben. Der Feuchtigkeitsgehalt der Feuchtnahrung allerdings sorgt dafür, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen durchgängig zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden zudem unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres Hundes decken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.