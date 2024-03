LIGHT WEIGHT CARE X-SMALL

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE ist ein Alleinfuttermittel, welches speziell für Hunde entwickelt wurde, die zu Gewichtszunahme neigen. Diese Kroketten sind für sehr kleine Hunde mit einem Gewicht von bis zu 4 kg geeignet. ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE ist mit hochwertigem verdaulichem Protein und L-Carnitin angereichert, um Ihrem Hund zu helfen, ein Idealgewicht zu halten. Diese Nahrung hilft, den Hunger Ihres Hundes zu stillen, während die darin enthaltenen löslichen und unlöslichen Ballaststoffe ihm helfen, sich nach der Mahlzeit satt zu fühlen. In Tests, die im Rahmen einer internen Studie durchgeführt wurden, half ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE 69 % der leicht übergewichtigen Hunde, in nur 8 Wochen wieder ein gesünderes Gewicht zuzunehmen. Um den Futtervorlieben jedes Hundes gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Light Weight Care auch als Feuchtnahrung (Mousse) im Frischebeutel erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung in Betracht ziehen, überprüfen Sie die Rationstabelle auf der Packung, um sicherzustellen, dass Sie ihm die genaue Menge an Trocken- und Feuchtnahrung für ein optimales Wohlbefinden geben.

