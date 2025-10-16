Warum ein besonderes Nassfutter für Yorkshire Terrier? ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE wurde speziell für die Bedürfnisse ausgewachsener Yorkshire Terrier entwickelt und ist für Hunde ab 10 Monaten geeignet. Durch eine Mischung exklusiver Nährstoffe trägt die Mousse zum Erhalt der Hautgesundheit bei und fördert zudem die Schönheit des langen Fells. Die Rezeptur des Nassfutters unterstützt weiterhin eine gesunde Verdauung durch einen maßgeschneiderten Nährstoffgehalt, der speziell auf die Bedürfnisse von Yorkshire Terriern abgestimmt wurde. ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE zeichnet sich durch eine besondere Textur aus, die sehr schmackhaft ist und den Appetit anregen kann, sodass auch wählerische Yorkshire Terrier angesprochen werden.