YORKSHIRE ADULT MOUSSE
Feuchtnahrung für Hunde
Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Yorkshire Terrier - ab dem 10. Lebensmonat (Mousse)
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Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit
Systematische Prüfungen
Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe
PRODUKTDETAILS
Warum ein besonderes Nassfutter für Yorkshire Terrier? ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE wurde speziell für die Bedürfnisse ausgewachsener Yorkshire Terrier entwickelt und ist für Hunde ab 10 Monaten geeignet. Durch eine Mischung exklusiver Nährstoffe trägt die Mousse zum Erhalt der Hautgesundheit bei und fördert zudem die Schönheit des langen Fells. Die Rezeptur des Nassfutters unterstützt weiterhin eine gesunde Verdauung durch einen maßgeschneiderten Nährstoffgehalt, der speziell auf die Bedürfnisse von Yorkshire Terriern abgestimmt wurde. ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE zeichnet sich durch eine besondere Textur aus, die sehr schmackhaft ist und den Appetit anregen kann, sodass auch wählerische Yorkshire Terrier angesprochen werden.
VORTEILE
SCHÖNES FELL
Eine spezielle Rezeptur trägt dazu bei, die Haut sowie das lange Fell beim Yorkshire gesund zu erhalten.
APPETITANREGEND
Hilft den Appetit des Yorkshires zu stillen
STUHLQUALITÄT
Hilft eine gesunde Verdauung zu unterstützen
ANGEPASSTE TEXTUR
Schmackhaft und appetitanregend, hohe Akzeptanz auch bei wählerischen Hunden
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Hundegewicht
|Tagesration
|2 kg
|2 Frischebeutel
|3 kg
|3 Frischebeutel
|4 kg
|3,5 Frischebeutel