StartseiteHundeProdukteRetail-ProdukteYORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE
YORKSHIRE ADULT MOUSSE

YORKSHIRE ADULT MOUSSE

Feuchtnahrung für Hunde

Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Yorkshire Terrier - ab dem 10. Lebensmonat (Mousse)

Mehr lesen
Gebindegröße: 12x85 g
13,53 €/kg
Was ist die richtige Portion?

Anzahl

Immer kostenloser Versand
Jederzeit kündbar
Produkt oder Lieferintervall jederzeit ändern
10. Bestellung gratis
Wie funktioniert es?
12,42 €
/ 12,18 €/kg

Warum eine regelmäßige Lieferung abschließen?

Verwalten Sie Ihr Abonnement ganz einfach über Ihr Konto.

Ändern Sie den Lieferintervall oder verschieben Sie das Datum Ihrer nächsten Bestellung.

Produkt wechseln, Verpackungsgröße und Menge jederzeit bearbeiten.

Kündigen Sie jederzeit kostenlos und mit nur einem Klick.

Expertenempfehlungen für Nahrungen

Einfache, flexible und regelmäßige Lieferung

10% Rabatt auf jede regelmäßige Lieferung

Kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert

Individuelle Rabatt Aktionen

Jede 10. Bestellung gratis

Royal Canin Berater*in für alle Fragen zu Ihrem Haustier

Willkommen bei Royal Canin

Engagement für Qualität und Lebensmittelsicherheit

Systematische Prüfungen

Vollständig rückverfolgbare Inhaltsstoffe

Schließen
In den Warenkorb
Kostenlose Lieferung ab 29€ für Einzelkäufe
2-4 Werktage Lieferzeit

PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für Yorkshire Terrier? ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE wurde speziell für die Bedürfnisse ausgewachsener Yorkshire Terrier entwickelt und ist für Hunde ab 10 Monaten geeignet. Durch eine Mischung exklusiver Nährstoffe trägt die Mousse zum Erhalt der Hautgesundheit bei und fördert zudem die Schönheit des langen Fells. Die Rezeptur des Nassfutters unterstützt weiterhin eine gesunde Verdauung durch einen maßgeschneiderten Nährstoffgehalt, der speziell auf die Bedürfnisse von Yorkshire Terriern abgestimmt wurde. ROYAL CANIN© YORKSHIRE ADULT MOUSSE zeichnet sich durch eine besondere Textur aus, die sehr schmackhaft ist und den Appetit anregen kann, sodass auch wählerische Yorkshire Terrier angesprochen werden.

Mehr lesen

VORTEILE

SCHÖNES FELL

Eine spezielle Rezeptur trägt dazu bei, die Haut sowie das lange Fell beim Yorkshire gesund zu erhalten.

APPETITANREGEND

Hilft den Appetit des Yorkshires zu stillen

STUHLQUALITÄT

Hilft eine gesunde Verdauung zu unterstützen

ANGEPASSTE TEXTUR

Schmackhaft und appetitanregend, hohe Akzeptanz auch bei wählerischen Hunden

ERNÄHRUNGSINFORMATION