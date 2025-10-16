ANALLERGENIC für Hunde
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® ANALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. ANALLERGENIC Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.
VORTEILE
HAUTBARRIERE
Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere für optimale Hautgesundheit.
ALLERGENREDUZIERT
Die Rezeptur und der Herstellungsprozess sind auf Vermeidung eines Kontaktes mit potenziellen Nahrungsallergenen ausgerichtet.
SEHR STARK HYDROLYSIERTES PROTEIN
Sehr stark hydrolysiertes Protein aus Oligopeptiden und freien Aminosäuren aus einer Quelle trägt zur Risikominimierung von Nährstoffintoleranzen und Futtermittelunverträglichkeiten bei.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|54g
|47g
|41g
|4 kg
|90g
|79g
|69g
|6 kg
|122g
|108g
|93g
|8 kg
|152g
|134g
|115g
|10 kg
|179g
|158g
|136g
|15 kg
|243g
|214g
|185g
|20 kg
|302g
|266g
|229g
|25 kg
|357g
|314g
|271g
|30 kg
|409g
|360g
|311g
|35 kg
|459g
|404g
|349g
|40 kg
|508g
|447g
|386g
|45 kg
|554g
|488g
|421g
|50 kg
|600g
|528g
|456g
|55 kg
|645g
|567g
|490g
|60 kg
|688g
|605g
|523g
|70 kg
|772g
|680g
|587g
|80 kg
|854g
|751g
|649g