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GASTROINTESTINAL für Hunde
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Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde

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Verfügbare Größen

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

15 kgkg 15

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL Trockennahrung bis zu zwölf Wochen füttern.

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VORTEILE

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

HOHER ENERGIEGEHALT

Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.

ERNÄHRUNGSINFORMATION