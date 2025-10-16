GASTROINTESTINAL für Hunde
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL Trockennahrung bis zu zwölf Wochen füttern.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
HOHER ENERGIEGEHALT
Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Reis*, Geflügelprotein getrocknet*, Mais*, Tierfett**, hydrolysierte Tierproteine*, Eipulver*, Hefenerzeugnisse, Rübenschnitzel, Sojaöl**, pflanzliche Fasern, Mineralstoffe, Fischöl**, Psyllium (Schalen und Samen), Fructo-Oligosaccharide, Algenöl Schizochytrium sp. (Quelle für DHA)**, Hefen (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Tagetesmehl. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: *leichtverdauliche Proteinquellen: 67,4%, **leichtverdauliche Fettquellen: 12,3%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15800 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Vitamin E: 500 mg, Vitamin C: 300 mg, Taurin: 1,5 g, Eisen (3b103): 37 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,8 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 12 mg, Mangan (3b502, 3b504): 49 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 131 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidantien
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 25,0% - Rohfaser: 1,9% - Fettgehalt: 20,0% - Rohasche: 6,4% - Kalium: 0,7% - Natrium: 0,4% - Omega-3-Fettsäuren: 0,88% - EPA/DHA: 0,41% - Energiegehalt (ME): 4126 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|mager
|normal
|übergewichtig
|Hundegewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|51g
|45g
|39g
|4 kg
|86g
|75g
|65g
|6 kg
|116g
|102g
|88g
|8 kg
|144g
|127g
|110g
|10 kg
|170g
|150g
|129g
|15 kg
|231g
|203g
|175g
|20 kg
|287g
|252g
|218g
|25 kg
|339g
|298g
|257g
|30 kg
|388g
|342g
|295g
|35 kg
|436g
|384g
|331g
|40 kg
|482g
|424g
|366g
|45 kg
|526g
|463g
|400g
|50 kg
|570g
|501g
|433g
|55 kg
|612g
|538g
|465g
|60 kg
|653g
|575g
|496g
|70 kg
|733g
|645g
|557g
|80 kg
|810g
|713g
|616g