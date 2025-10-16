GASTROINTESTINAL Mousse für Hunde
Feuchtnahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL Mousse bis zu zwölf Wochen füttern.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
HOHER ENERGIEGEHALT
Hohe Energiedichte zur Reduzierung der Futtermenge und Entlastung des Verdauungstrakts.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse*, Getreide*, Fisch und Fischnebenerzeugnisse*, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette**, Mineralstoffe, Hefen. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: *leichtverdauliche Proteinquellen: 52%, **leichtverdauliche Fettquellen: 1,5%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 1700 IE, Vitamin D3: 190 IE, Vitamin E: 150 mg, Vitamin C: 88 mg, Taurin: 0,6 g, Eisen (3b103): 8 mg, Jod (3b202): 0,62 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 3 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 8,1 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 2,5 g
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 8,9% - Rohfaser: 1,2% - Fettgehalt: 5,9% - Rohasche: 2,6% - Feuchtigkeit: 74,2% - Natrium: 0,26% - Kalium: 0,18% - Omega-3-Fettsäuren: 0,31% - EPA/DHA: 0,14% - Energiegehalt (ME): 1104 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|mager
|normal
|übergewichtig
|Hundegewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|180g
|158g
|137g
|4 kg
|302g
|266g
|230g
|6 kg
|410g
|360g
|311g
|8 kg
|508g
|447g
|386g
|10 kg
|601g
|529g
|457g
|15 kg
|814g
|717g
|619g
|20 kg
|1010g
|889g
|768g
|25 kg
|1194g
|1051g
|908g
|30 kg
|1370g
|1205g
|1041g
|35 kg
|1537g
|1353g
|1168g
|40 kg
|1699g
|1495g
|1291g
|45 kg
|1856g
|1633g
|1411g
|50 kg
|2009g
|1768g
|1527g
|55 kg
|2158g
|1899g
|1640g
|60 kg
|2303g
|2027g
|1750g
|70 kg
|2586g
|2275g
|1965g
|80 kg
|2858g
|2515g
|2172g