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GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE
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GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE

Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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Verfügbare Größen

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

14 kgkg 14

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zum Ausgleich unzureichender Verdauung. Leichtverdauliche Ernährung. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.

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VORTEILE

HOHER FASERGEHALT

Angereichert mit Nahrungsfasern, um eine geregelte Verdauung zu unterstützen.

ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT

Stellt trotz seines hohen Fasergehalts ausreichend Energie zur Verfügung.

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.

ERNÄHRUNGSINFORMATION