GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zum Ausgleich unzureichender Verdauung. Leichtverdauliche Ernährung. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.
VORTEILE
HOHER FASERGEHALT
Angereichert mit Nahrungsfasern, um eine geregelte Verdauung zu unterstützen.
ANGEPASSTER ENERGIEGEHALT
Stellt trotz seines hohen Fasergehalts ausreichend Energie zur Verfügung.
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: pflanzliche Fasern, Mais*, Tierfett**, Reis*, Geflügelprotein getrocknet*, Weizen*, Maiskleber*, Weizenkleber*, Schweineprotein getrocknet*, hydrolysierte Tierproteine*, Mineralstoffe, Rübenschnitzel, Sojaöl**, Psyllium (Schalen und Samen), Hefenerzeugnisse, Fischöl**, Fructo-Oligosaccharide (0,48%), Algenöl Schizochytrium sp. (Quelle für DHA)**, Hefen (Quelle für Mannan-Oligosaccharide; 0,19%), Tagetesmehl. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: *leichtverdauliche Proteinquellen: 52,6%, **leichtverdauliche Fettquellen: 11,1%
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 16500 IE, Vitamin D3: 1100 IE, Vitamin E: 510 mg, Vitamin C: 260 mg, Taurin: 1,3 g, Eisen (3b103): 45 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,5 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 14 mg, Mangan (3b502, 3b504): 58 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 144 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Konservierungsstoffe - Antioxidantien
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 23,2% - Rohfaser: 11,1% - Fettgehalt: 16,1% - Rohasche: 7,4% - Kalium: 0,8% - Natrium: 0,5% - Omega-3-Fettsäuren: 0,7% - EPA/DHA: 0,33% - Energiegehalt (ME): 3171 kcal/kg
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|66g
|58g
|50g
|4 kg
|110g
|97g
|84g
|6 kg
|149g
|131g
|114g
|8 kg
|185g
|163g
|141g
|10 kg
|219g
|193g
|167g
|15 kg
|297g
|261g
|226g
|20 kg
|369g
|324g
|280g
|25 kg
|436g
|383g
|331g
|30 kg
|500g
|440g
|380g
|35 kg
|561g
|494g
|426g
|40 kg
|620g
|546g
|471g
|45 kg
|677g
|596g
|515g
|50 kg
|733g
|645g
|557g
|55 kg
|787g
|693g
|598g
|60 kg
|840g
|739g
|639g
|70 kg
|943g
|830g
|717g
|80 kg
|1043g
|918g
|792g