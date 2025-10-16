GASTROINTESTINAL LOW FAT
Trockennahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Niedriger Fettgehalt. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT Trockennahrung zunächst bis zu zwei Monaten füttern.
VORTEILE
NIEDRIGER FETTGEHALT
Für die Ernährung von Hunden, die eine fettreduzierte Kost benötigen.
AUSGEWOGENE FASERMISCHUNG
Ein begrenzter Fasergehalt trägt dazu bei, auch bei niedrigem Fettgehalt ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen.
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|61g
|53g
|46g
|4 kg
|102g
|90g
|77g
|6 kg
|138g
|122g
|105g
|8 kg
|171g
|151g
|130g
|10 kg
|203g
|178g
|154g
|15 kg
|275g
|242g
|209g
|20 kg
|341g
|300g
|259g
|25 kg
|403g
|354g
|306g
|30 kg
|462g
|406g
|351g
|35 kg
|518g
|456g
|394g
|40 kg
|573g
|504g
|435g
|45 kg
|626g
|551g
|476g
|50 kg
|677g
|596g
|515g
|55 kg
|728g
|640g
|553g
|60 kg
|777g
|683g
|590g
|70 kg
|872g
|767g
|663g
|80 kg
|964g
|848g
|732g