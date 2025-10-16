GASTROINTESTINAL LOW FAT Mousse
Feuchtnahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Niedriger Fettgehalt. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT Mousse zunächst bis zu zwei Monaten füttern.
VORTEILE
NIEDRIGER FETTGEHALT
Für die Ernährung von Hunden, die eine fettreduzierte Kost benötigen.
AUSGEWOGENE FASERMISCHUNG
Ein begrenzter Fasergehalt trägt dazu bei, auch bei niedrigem Fettgehalt ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen.
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette, Hefen.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin D3: 170 IE, Vitamin E: 140 mg, Vitamin C: 70 mg, Taurin: 0,4 g, Eisen (3b103): 4 mg, Jod (3b202): 0,23 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 1,8 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,2 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 12 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 2,5 g
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein: 8,0% - Rohfaser: 1,4% - Fettgehalt: 1,7% - Rohasche: 1,9% - Feuchtigkeit: 74,0% - Natrium: 0,16% - Kalium: 0,16% - Omega-3-Fettsäuren: 0,05% - EPA/DHA: 0,03%
GEBRAUCHSANWEISUNG: siehe Tabelle. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern.
|Ernährungszustand
|Mager
|Normal
|Übergewichtig
|Körpergewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|2 kg
|217g
|191g
|165g
|4 kg
|366g
|322g
|278g
|6 kg
|496g
|436g
|377g
|8 kg
|615g
|541g
|467g
|10 kg
|727g
|640g
|552g
|15 kg
|985g
|867g
|749g
|20 kg
|1223g
|1076g
|929g
|25 kg
|1445g
|1272g
|1098g
|30 kg
|1657g
|1458g
|1259g
|35 kg
|1860g
|1637g
|1414g
|40 kg
|2056g
|1809g
|1563g
|45 kg
|2246g
|1976g
|1707g
|50 kg
|2431g
|2139g
|1847g