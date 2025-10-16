ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für kleine Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Niedriger Fettgehalt. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG Trockennahrung zunächst bis zu zwei Monaten füttern.