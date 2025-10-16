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GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG
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GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG

Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene kleine Hunde

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Verfügbare Größen

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

8 kgkg 8

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für kleine Hunde zur Unterstützung des Fettstoffwechsels bei Hyperlipidämie. Niedriger Fettgehalt. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL LOW FAT SMALL DOG Trockennahrung zunächst bis zu zwei Monaten füttern.

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VORTEILE

NIEDRIGER FETTGEHALT

Für die Ernährung von Hunden, die eine fettreduzierte Kost benötigen.

AUSGEWOGENE FASERMISCHUNG

Ein begrenzter Fasergehalt trägt dazu bei, auch bei niedrigem Fettgehalt ausreichend Energie zur Verfügung zu stellen.

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt, inkl. präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

ERNÄHRUNGSINFORMATION