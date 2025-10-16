GASTROINTESTINAL PUPPY Mousse

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hundewelpen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL PUPPY besonders weiche Mousse bis zu zwölf Wochen füttern.