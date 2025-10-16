GASTROINTESTINAL PUPPY Mousse
Feuchtnahrung für Hunde
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde - Speziell für Hundewelpen
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY besonders weiche Mousse ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hundewelpen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL PUPPY besonders weiche Mousse bis zu zwölf Wochen füttern.
VORTEILE
UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG
Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.
OPTIMALES WACHSTUM
Hohe Energiedichte mit angepasstem Nährstoffgehalt (inkl. Eiweiß und Kalzium), um den Bedarf von Hundewelpen im Wachstum zu decken.
UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS
Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Zielgewicht
|2kg
|5kg
|10kg
|20kg
|30kg
|40kg
|Welpenalter
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|1-2 Monate
|161-193g
|268-368g
|371-578g
|527-927g
|584-1016g
|640-1104g
|3-4 Monate
|214-219g
|415-434g
|679-721g
|1116-1201g
|1274-1389g
|1432-1576g
|5-6 Monate
|189-218g
|395-436g
|730-733
|1231-1232g
|1533-1668g
|1834-2067g
|7-8 Monate
|156-158g
|313-355g
|591-660g
|1069-1147g
|1554-1670g-
|1944-2072g
|9-10 Monate
|155g
|308-311g
|524-527g
|887-976g
|1319-1448g
|1697-1821g
|11-12 Monate
|-
|-
|518g
|871-877g
|1189-1198g
|1492
-1591g