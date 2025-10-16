StartseiteHundeProdukteTierarztprodukteGASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY
GASTROINTESTINAL PUPPY

GASTROINTESTINAL PUPPY

Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für Hunde - Speziell für Hundewelpen

Mehr lesen

Verfügbare Größen

1 kgkg 1

2.5 kgkg 2.5

10 kgkg 10

Was ist die richtige Portion?

VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

Tierarztpraxis finden

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL PUPPY Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hundewelpen zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms. Leichtverdauliches Futtermittel mit erhöhtem Natrium- und Kaliumgehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL PUPPY Trockennahrung bis zu zwölf Wochen füttern.

Mehr lesen

VORTEILE

UNTERSTÜTZUNG DER VERDAUUNG

Hochverdauliche Rezeptur mit ausgewogenem Fasergehalt zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmtransits.

OPTIMALES WACHSTUM

Hohe Energiedichte mit angepasstem Nährstoffgehalt (inkl. Eiweiß und Kalzium), um den Bedarf von Hundewelpen im Wachstum zu decken.

UNTERSTÜTZUNG DES MIKROBIOMS

Rezeptur mit ausgewählten präbiotischen Fasern zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und des Darmmikrobioms.

ERNÄHRUNGSINFORMATION