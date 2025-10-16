HYPOALLERGENIC SMALL DOGS

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Trockennahrung für Hunde

Diät-Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde

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VERFÜGBARKEIT

Dieses Produkt ist eine tierärztliche Rezeptur. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Tierärztin, ob es das richtige Produkt für Ihr Tier ist.

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PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. HYPOALLERGENIC SMALL DOG Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

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Produktangaben zum Bild

VORTEILE

HYDROLYSIERTES PROTEIN

Hydrolysiertes Protein mit geringem Molekulargewicht zur Gewährleistung eines hypoallergenen Futtermittels.

HAUTBARRIERE

Spezielle Rezeptur zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere für optimale Hautgesundheit.

SPEZIELLE REZEPTUR FÜR KLEINE HUNDE

Speziell auf Verdauungs-, Zahn-und Harnwegsprobleme kleiner Hunde abgestimmt und für ihre kleinen Kiefer geeignet.

ERNÄHRUNGSINFORMATION