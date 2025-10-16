HYPOALLERGENIC SMALL DOGS

ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Minderung von Ausgangserzeugnis-und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN:Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. HYPOALLERGENIC SMALL DOG Trockennahrung drei bis acht Wochen füttern: Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.