MOBILITY SUPPORT für Hunde

ROYAL CANIN® Mobility Support unterstützt die Beweglichkeit Ihres Hundes ROYAL CANIN® Mobility Support ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell dazu entwickelt wurde, gesunde Gelenke und die Beweglichkeit Ihres Hundes zu fördern. Nährstoff-Komplex für die Gelenke Diese Nahrung enthält einen Extrakt aus Neuseeländischer Grünlippmuschel. Omega 3 Auch die Omega 3-Fettsäuren in dieser Nahrung können helfen, die Gelenke gesund zu erhalten. Moderater Kaloriengehalt Übergewicht bei Hunden kann die Gelenke belasten. Dank des moderaten Kaloriengehalts dieser Rezeptur wird Ihr Hund dabei unterstützt, ein ideales Körpergewicht zu halten, was sich positiv auf die Gelenke auswirken kann. Wichtige Anmerkung Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass das Futter nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass Ihr Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße.