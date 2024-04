PILL ASSIST MEDIUM & LARGE DOG

PRODUKTDETAILS

"ROYAL CANIN® Pill Assist unterstützt eine einfachere Medikamentenverabreichung bei Ihrem Hund ROYAL CANIN® Pill Assist Medium and Large Dogs ist eine formbare Krokette, die speziell entwickelt wurde, um die Verabreichung von Medikamenten bei erwachsenen Hunden mittelgroßer und großer Rassen über 10 kg zu erleichtern. Sehr schmackhafte Rezeptur Diese sehr schmackhafte Rezeptur wurde speziell entwickelt, um den Appetit Ihres Hundes anzuregen. 2018 zeigte eine interne Studie von Royal Canin, dass die tägliche Tabletteneinnahme mit Pill Assist in 97 % (1) der Fälle gelang. Anpassbare Form Dank der formbaren Textur ist Pill Assist ganz einfach anpassbar und kann um die meisten Tabletten und Pillen in verschiedenen Größen herum modelliert werden, um sie zu ummanteln und zu verbergen. Angepasster Energiegehalt Die Rezeptur von Pill Assist wurde mit einem moderaten Kaloriengehalt entwickelt. Wichtige Anmerkung Bitte konsultieren Sie Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt, um die beste Ernährung für Ihr Haustier zu bestimmen. Es wird empfohlen, die Größe der Hauptmahlzeiten je nach Menge der verabreichten Pill-Assist-Kroketten anzupassen. (1) Interne Studie von Royal Canin, 2018. "

Mehr lesen