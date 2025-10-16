SATIETY WEIGHT MANAGEMENT für Hunde
Trockennahrung für Hunde
ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht mit einem niedrigem Energiegehalt.
PRODUKTDETAILS
ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht. Diese Diätnahrung hat einen niedrigen Energiegehalt. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Trockennahrung bis zum Erreichen des Zielgewichts und nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des Zielgewichts füttern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. HINWEIS: Um einen effizienten Gewichtsverlust oder die Beibehaltung eines idealen Gewichts zu erzielen, sollte die empfohlene tägliche Energieaufnahme nicht überschritten werden. Das in der Fütterungsempfehlungs-Tabelle angegebene Gewicht ist das Zielgewicht.
VORTEILE
EFFIZIENTE GEWICHTSKONTROLLE
Führt zu einer gesunden Gewichtsabnahme und wirkt einer neuerlichen Gewichtszunahme entgegen. 97 % der mit dieser Nahrung gefütterten Hunde verloren innerhalb von 3 Monaten an Gewicht
KONTROLLE DES BETTELVERHALTENS
Ein hoher Gehalt an Nahrungsfasern sorgt für ein anhaltendes Sättigungsgefühl zwischen den Mahlzeiten. Hilft bei 83 % der Hunde, das Betteln während der Gewichtsabnahme zu reduzieren
ERHALT DER MUSKELMASSE
Ein hoher Proteingehalt unterstützt eine gesunde Gewichtsabnahme unter Erhalt der Muskelmasse.
ERNÄHRUNGSINFORMATION
|Diätbeginn
|Nach 4 Wochen**
|Gewichtserhalt
|Idealgewicht
|Tagesration
|Tagesration
|Tagesration
|10 kg
|148g
|126g
|139g
|12 kg
|169g
|145g
|159g
|14 kg
|190g
|163g
|179g
|16 kg
|210g
|180g
|198g
|18 kg
|229g
|197g
|216g
|20 kg
|248g
|213g
|234g
|25 kg
|293g
|251g
|277g
|30 kg
|336g
|288g
|317g
|35 kg
|378g
|324g
|356g
|40 kg
|417g
|358g
|393g
|45 kg
|456g
|391g
|430g
|50 kg
|493g
|423g
|465g
|55 kg
|530g
|454g
|500g
|60 kg
|566g
|485g
|533g
|70 kg
|635g
|544g
|599g
|80 kg
|702g
|602g
|662g
|90 kg
|767g
|657g
|723g