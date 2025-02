TREATS COMPATIBLE WITH HYPOALLERGENIC DIETS

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG: füttern Sie nicht mehr als die in der Fütterungsempfehlung angegebene Höchstmenge an Snacks pro Tag. Wenn Sie Snacks geben, sollten Sie die Portionsgröße der Hauptmahlzeit entsprechend anpassen, um das gesunde Körpergewicht Ihres Haustieres zu erhalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin. Bezugsnummer der Partie und Zulassungs-Kennnummer, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Bitte kühl und trocken lagern. Wasser zur freien Aufnahme anbieten.