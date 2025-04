Ihr neuer Welpe ist gerade in den Haushalt eingezogen. Sie sind damit beschäftigt, Ihren neuen vierbeinigen Begleiter zu sozialisieren und stubenrein zu erziehen, während Sie sich gemeinsam an Ihren neuen Alltag gewöhnen. Es ist verständlich, dass Sie Ihren Welpen in den ersten Wochen nicht gerne alleine zu Hause lassen.

Um das klarzustellen: Es ist keinesfalls empfehlenswert, ein Haustier über längere Zeit allein zu lassen. Ihren Hund alleine zu Hause zu lassen, sollte eine Ausnahme sein und nicht zur Gewohnheit werden.

Aber auch wenn Welpen und Hunde soziale Wesen sind, müssen Sie sie manchmal allein lassen. Deshalb muss sich Ihr Welpe in seiner eigenen Gesellschaft wohlfühlen. In der Erziehung gehört es dazu, Ihrem neuen Hund das Alleinsein beizubringen – am besten mit einer langsamen und stetigen Herangehensweise.