Als Zusatzstoff für die Verbesserung der Haltbarkeit werden Konservierungsstoffe und Antioxidanzien verwendet. Trockennahrung wird durch Kaliumsorbat (Sorbinsäure) weniger verderblich. Es ist gut verträglich und wird vom Körper abgebaut und bewahrt Lebensmittel ebenso wie Tiernahrung vor Schimmelpilz- sowie Bakterien- und Hefewachstum. Antioxidanzien wie Propylgallat und BHA (= Butylhydroxyanisol) schützen wertvolle ungesättigte Fettsäuren vor der Oxidation. Sie verhindern das Ranzigwerden von im Fertigprodukt enthaltenen Fetten bei Kontakt mit Luft. Diese Antioxidanzien finden auch in menschlicher Ernährung Verwendung und sind als unbedenklich eingestuft. Feuchtnahrung in der Dose oder im Frischebeutel wird nach dem Verschließen durch Erhitzen sterilisiert und dadurch konserviert.

Gerücht Nr. 7: Fertignahrung enthält gesundheitsgefährdende Zusätze.

Zusatzstoffe gehören zu den am besten untersuchten Lebens- und Futtermittelzutaten. Ihre Verwendung ist an zwei Bedingungen geknüpft. Erste Bedingung ist der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit (festgelegt wird die Menge, die ein Mensch oder ein Tier ohne negative Wirkungen lebenslang zu sich nehmen kann; aus Sicherheitsgründen wird dieser Wert durch 100 dividiert). Als zweite Bedingung muss begründet werden, dass dieser Stoff tatsächlich benötigt wird – wie Antioxidanzien. Die Prüfung aller Zusatzstoffe erfolgt durch wissenschaftliche Ausschüsse der EU, die die Zulassung und die jeweilige E-Nummer erteilen.

Gerücht Nr. 8: Fertignahrung enthält zu hohe Mengen an Vitaminen und Mineralien.

Zur Sicherstellung einer ausgewogenen, bedarfsdeckenden Ernährung orientieren sich die Hersteller von Heimtiernahrung bei der Zusammenstellung ihrer Produkte an anerkannten Richtlinien. Diese basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Ernährungsbedarf von Tieren (untersucht vom NRC = National Research Council bzw. von der AAFCO = Association of American Feed Control Officials oder gemäß den Fediaf Guidelines = Richtlinien der Europäischen Tiernahrungsindustrie). Anhand dieser Vorgaben werden den Futtermitteln für Heimtiere (nur) so viele Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe zugesetzt, wie es für die jeweilige Tierart ernährungsphysiologisch sinnvoll ist.

Gerücht Nr. 9: Fertignahrung enthält genetisch veränderte Rohmaterialien.