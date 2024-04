Folgende Fragen können dabei helfen, die Bedürfnisse Ihrer Katze genau zu definieren:

Wie alt ist Ihre Katze?

Ist Ihre Katze männlich oder weiblich?

Handelt es sich um eine bestimmte Katzenrasse?

Lebt Ihre Katze im Haus oder hat sie Freigang?

Ist Ihre Katze kastriert?

Ist Ihre Katze untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig?

Hier finden Sie eine Hilfe zur Einordnung. Liegen bestimmte Vorerkrankungen vor?

Ist Katzenfutter ohne Getreide das Beste?

Katzen sind von Natur aus Fleischfresser, sogenannte Karnivoren. Sie benötigen unter anderem die im Fleisch enthaltene essenzielle Aminosäure Taurin. Taurin ist nur in tierischen Rohstoffen enthalten und für die Gesundheit einer Katze unbedingt notwendig. Außerdem sollte gute Katzennahrung einen hohen Anteil an hochwertigen Proteinen enthalten. Hochwertige Proteine sind nicht nur in Fleisch enthalten, auch Weizen liefert hochverdauliches Eiweiß und bietet viele Vitamine, Mineralien, Kohlenhydrate und Antioxidantien. Pflanzliche Eiweißquellen sind dabei sogar besser verdaulich als tierische Proteine. Gutes Katzenfutter sollte daher Fleisch ebenso wie pflanzliche Proteine enthalten, um eine Katze bestmöglich zu versorgen. Weitere Gründe, wieso Getreide ein wichtiger Bestandteil von Katzennahrung ist, erfahren Sie hier.

Gibt es Katzenfutter für wählerische Katzen?

Kaum ein anderes Haustier ist in puncto Nahrung so wählerisch wie die Katze. Katzen sind anspruchsvolle Tiere und häufig sehr kritisch, wenn es um ihre Nahrung geht. Anders als bei uns Menschen ist für die Vierbeiner jedoch der Geruch ausschlaggebend und nicht der Geschmack. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Menschen haben circa 9.000 Geschmacksknospen, Katzen nicht mal 500. Damit ist die Katze zwar kein Meister im Schmecken, doch wenn es um Gerüche geht, ist sie uns Menschen weit voraus. Die empfindliche Katzennase ist mit bis zu 65 Millionen Geruchszellen circa dreimal besser als das menschliche Organ (5 bis 20 Millionen Geruchszellen). Demnach frisst eine Katze ihre Nahrung nur, wenn sie den Geruch attraktiv findet. Für wählerische Katzen gibt es Nahrungen mit einem besonders ausgeprägten, natürlichen Aromaprofil. Die Katzennahrung Savor Exigent von ROYAL CANIN zum Beispiel ist optimal auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse anspruchsvoller, geruchssensitiver Katzen abgestimmt.

Kann ich meine Katze ihr Leben lang mit der gleichen Nahrung füttern?