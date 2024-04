Das in Trockennahrung enthaltene Getreide ist kein Füllstoff ohne Nährwert, sondern ein hochwertiger Proteinlieferant. In einem schonenden Herstellungsprozess wird das Getreide so aufbereitet, dass Hunde und Katzen alle darin enthaltenen Nährstoffe bestens aufnehmen und verwerten können: ob nun hochverdauliche Proteine, hochwertige Fette, Mineralstoffe und Vitamine oder Kohlenhydrate in Form von Stärke. Die Verdauung der Tiere wird durch einen Getreideanteil keineswegs negativ beeinflusst. Allergien gegen das im Getreide enthaltene Eiweiß Gluten haben die wenigsten Hunde oder Katzen. Viel wichtiger als einzelne Zutaten ist für die Qualität von Tierfutter die Zusammensetzung und Qualität der enthaltenen Nährstoffe.

Zellulose wird bewusst als Bestandteil von Tiernahrung eingesetzt und ist keinesfalls ein billiger Füllstoff. Diese pflanzliche Substanz hat besondere Eigenschaften, die sie für die Verwendung in Tiernahrung interessant machen: In unverdaulicher Form hilft die Zellulose als Balaststoff, die Motorik des Darm anzuregen und Verstopfung vorzubeugen. Als löslicher Stoff hilft Zellulose dabei, den Verdauungstrakt zu reinigen. Beispielsweise bei Katzen mit langem Fell ist Zellulose ein natürlicher Weg, um der Haarballenbildung vorzubeugen. Durch natürliche „Häkchen“ der Zellulose wird das bei der Fellpflege verschluckte Fell sanft mit dem Kot aus dem Magen-Darm-Bereich transportiert.

Tierische Nebenerzeugnisse im Fertigfutter

Maximal die Hälfte eines geschlachteten Schweines wird überhaupt für die Lebensmittelproduktion des Menschen verwendet. Beim Rest handelt es sich um hochwertige Futtermittel, auch wenn der Mensch Nieren, Lungen oder andere Innereien nicht essen mag. Für ein artgerechtes Tierfutter sind diese Bestandteile aber gut geeignet. Auch in puncto Nachhaltigkeit ist die Verwendung dieser tierischen Nebenerzeugnisse essentiell, um die Umwelt nicht zusätzlich durch die Produktion von Fleisch ausschließlich für Tierfutter zu belasten. Mehr zum Thema „Hund und Katze als Klimasünder“ können Sie hier erfahren.

Süchtig machende Stoffe und Lockstoffe

Selbstverständlich sind in Industrienahrung keine Lockstoffe enthalten. Die Verwendung von Lockstoffen und süchtig machenden Substanzen ist strengstens verboten. Wie erklärt es sich dann, dass Katzen so verrückt nach einem bestimmten Trockenfutter sind oder schon beim Öffnen einer Dose angeflitzt kommen? Hersteller investieren viel Zeit, Aufwand und Ressourcen, um mehr über die geschmacklichen Vorlieben von Hunden und Katzen zu erfahren. Dazu kombinieren sie natürliche Aromen, um die sogenannte Akzeptanz zu erhöhen, eine einzigartige Rezeptur zu entwickeln und die Vierbeiner zufriedenzustellen.

2. Verdauung: Trockenfutter ist nur schwer verdaulich und verwertbar.