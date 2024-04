Wie und wozu wird Getreide in der Hundenahrung eigentlich verwendet – kann man sich Hundefutter, das Getreide enthält, wie Müsli vorstellen?

Zuerst einmal: Getreide ist ein sehr hochwertiger Nährstofflieferant. Es enthält Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, hochwertiges pflanzliches Öl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und Kohlenhydrate in Form von Stärke. Getreide für Tiernahrung wird durch moderne Herstellungsverfahren so aufgeschlüsselt, dass Hunde es gut verwerten und verdauen können. Aus tiermedizinischer Sicht spricht daher nichts gegen die Verwendung von Weizen in Hundenahrung. Ein gutes Hundefutter enthält Proteine aus tierischen und pflanzlichen Quellen, die sich gegenseitig gut ergänzen.

Hundefutter ohne Zucker

Warum verwendet man Zucker in Hundenahrung? Die Erklärung ist einfach und erinnert an die Vorlieben von uns Menschen. Uns schmeckt ein gebratenes Stück Fleisch besser als ein rohes. Warum ist das so? Chemisch gesehen reagieren beim Anbraten von Fleisch Eiweiße und Kohlenhydrate miteinander, wodurch Röststoffe und die appetitliche braune Färbung entstehen. Das gleiche wird bei der Herstellung von Hundefutter gemacht: Zucker wird in Feuchtnahrung in einer sehr geringen Menge (max. 0,5 %) zugesetzt, das entspricht bei einem 85 g Frischebeutel 0,425 Gramm Zuckeranteil, also 1/6 eines herkömmlichen Stück Würfelzuckers (ca. 2,5 Gramm). Beim Erhitzen des Futters reagiert dieser Zucker mit den in der Rezeptur enthaltenen Proteinen z.B. aus Schweine- oder Geflügelfleisch. Dadurch bilden sich schmackhafte Röstaromen.

Für die Tiere ist die Verwendung von derart geringen Mengen an Zucker frei von jedem Risiko: Der gebundene Zucker hat weder negativen Einfluss auf die Zahngesundheit noch fördert dies eine Erkrankung an Diabetes. Der verwendete Zucker ist in die Kalorienbilanz des Futters einberechnet.

Nassfutter oder Trockenfutter?

Diese Frage wird unter Hundebesitzern häufig diskutiert. Grundsätzlich gilt: Eine ausgewogene Ernährung ist mit beiden Formen der Fütterung möglich. Die Verträglichkeit einer Nahrung hängt von der Qualität und Verdaulichkeit der eingesetzten Rohstoffe ab. Es gibt hochwertige Rohstoffe sowohl in getrockneter Form als auch unter den Ausgangserzeugnissen für Feuchtnahrung. Beide Fütterungsformen haben ihre Vorteile.

Gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter

Das Gute ist, Sie müssen sich nicht für eine der beiden Varianten entscheiden! Mischfütterung – also die Fütterung von Trocken- und Feuchtnahrung – ist ein augewogener Mix für Ihren Hund. Feuchtnahrung sorgt etwa für eine höhere Flüssigkeitsaufnahme und Trockennahrung unterstützt die Entfernung von Zahnbelägen. Vor allem bei mäkeligen Fressern oder auch bei kranken und alten Tieren mit wenig Appetit hat es sich bewährt, Trockennahrung mit einer geringen Menge Feuchtnahrung zu „garnieren“. Diese Ration wird häufig besser angenommen als die Trockennahrung allein. Eine gemischte Fütterung empfiehlt sich auch für übergewichtige Hunde. Ersetzen Sie einen Teil der Trockennahrung durch eine passend zusammengesetzte Feuchtnahrung, können „satte Portionen“ mit geringerer Kaloriendichte gefüttert werden.

Gut für die Gesundheit: Hundefutter im Falle einer Erkrankung