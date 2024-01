Nutzungsbedingungen "Commerce Connector" / "Jetzt Kaufen"-Button

Verweise zu Drittanbietern

Links zu Websites Dritter

Bei den Websites, auf die wir verwiesen, handelt es sich um Websites gewerblicher Anbieter, die unsere Produkte direkt von uns beziehen. Die Websites sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert, je nachdem, ob die Händler das Produkt vorrätig haben oder nicht. Wenn Sie unsere Produkte über eine dieser Websites kaufen, treffen den jeweiligen Verkäufer sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag. Royal Canin ist am Vertragsschluss nicht beteiligt und für die Durchführung des Vertrags nicht verantwortlich. Die Liste der Anbieter, auf die wir auf unserer Website verwiesen, ist nicht abschließend, sondern enthält nur Anbieter, die unsere Produkte online verkaufen und ein Programm verwenden, mit dem Produktbestände in Echtzeit abgefragt werden können und das mit unserer Website kompatibel ist. Die Liste der Anbieter wird laufend aktualisiert.Die Websites Dritter, auf die wir auf unserer Website verweisen, werden nicht von Royal Canin veröffentlicht oder kontrolliert. Wir sind nicht verantwortlich für diese Websites und überprüfen nicht deren Inhalt. Sie besuchen diese Websites in eigener Verantwortung. Wenn Sie eine Website eines Dritten besuchen, gelten die für die Nutzung dieser Website anwendbaren Nutzungsbedingungen und Richtlinien zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Bevor Sie mit der Nutzung der Website eines Dritten beginnen oder einen Kauf tätigen, empfehlen wir Ihnen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie dieser Website zu lesen.