Allgemeine Nutzungsbedingungen für Vet Services

ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG mit Sitz in Habsburgerring 2, 50674 Köln, Deutschland ("Royal Canin") stellt eine digitale Multi Service-Plattform mit dem Namen "Vet Services" zur Verfügung, die für Tierärzt*innen gedacht und unter der URL: https://vet.royalcanin.com/ abrufbar ist (die "Plattform").

Die Plattform ist dafür konzipiert, Tierärzt*innen in ihrer täglichen Arbeit durch innovative Leistungen (Näheres unten in Anlage 1) zu unterstützen, die sich konzentrieren auf:

• Erwerb von Multifunction-Produkten

• Fütterungsempfehlungen

• Beobachtung von Haustieren

• Wissen für das Team der Tierarztpraxis (wissenschaftlicher Inhalt)

• Praxismanagement

Die Plattform ist ein Unterstützungs- und Hilfsinstrument für Tierärzt*innen, sollte jedoch kein Ersatz für die individuelle und unabhängige Fachkenntnis des Tierarztes bzw. die Prüfung, Bewertung und Diagnose durch ihn sein. Tierärzt*innen haben die notwendigen Erfahrungen, Informationen und Kenntnisse in Bezug auf die Gesundheit und die medizinische Vorgeschichte der Haustiere, die sie untersuchen und behandeln. Nur Tierärzt*innen in direktem Kontakt mit dem einzelnen Haustier ist es möglich, für jedes einzelne Tier die Diagnose sachgemäß zu stellen und die Tierhalter*innen vollkommen unabhängig und im Einklang mit ihren Standesregeln und -pflichten zur richtigen Behandlung zu beraten.

DURCH DIE EINRICHTUNG EINES KONTOS UND DIE NUTZUNG DER PLATTFORM STIMMEN SIE AUSDRÜCKLICH DEN FOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU:



DEFINITIONEN:

Account Administrator ist ein Tierarzt/eine Tierärztin, der/die in einer Tierarztpraxis für die Gewährung und Verwaltung des Zugriffs durch die (tierärztlichen) Mitglieder des Praxisteams auf den Vet Account verantwortlich ist.

Fütterungsempfehlungen sind automatisch generierte Ernährungsempfehlungen auf Basis der durch die Tierarztpraxis im Rahmen bestimmter Services in die Plattform eingestellter Daten des Haustiers, die die Tierarztpraxis auf eigene Initiative und ihre eigene Verantwortung hin mit den Tierhalter*innen als Ausdruck, per Datei oder durch einen QR Code teilen kann. Die Empfehlungen umfassen von Royal Canin verkaufte Ernährungsprodukte.

Allgemeine Nutzungsbedingungen sind diese für die gesamte Plattform geltenden Rahmenbedingungen. Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen sollen sämtliche auf der Plattform angebotenen Services regeln, es sei denn, sie werden ausdrücklich durch die Besonderen Nutzungsbedingungen geändert oder ersetzt.

Datenschutzvorschriften sind sämtliche Gesetze und Regelungen in jedem Land der Welt, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Einzelpersonen schützen, soweit jene Gesetze und Regelungen, insbesondere von der Europäischen Union (EU) und von Mitgliedstaaten der EU erlassene Datenschutzvorschriften, den Datenschutz betreffende US-Bundes- und einzelstaatliche Gesetze sowie ähnliche Maßnahmen, auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung anwendbar sind.

Verstoß gegen die Datensicherheit ist (1) jeder unbefugte Zugriff auf oder Erwerb von Daten, der die Sicherheit, Vertraulichkeit oder Vollständigkeit personenbezogener Daten gefährdet, (2) jede(r) unbefugte Offenlegung von, Zugriff auf oder Nutzung von personenbezogenen Daten oder (3) jedes zu unbefugtem oder zu die Befugnisse überschreitendem Zugriff führende unbefugte Eindringen in Systeme, die personenbezogene Daten enthalten. Diese Definition ist unabhängig davon, ob der Verstoß gegen die Datensicherheit in den Systemen von Royal Canin oder in denen des Nutzers passiert.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare lebende Person oder einen Haushalt beziehen, diese beschreiben oder nach vernünftigem Ermessen direkt oder indirekt mit ihr in Verbindung gebracht werden können, und die vom Nutzer im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen gemäß diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen verarbeitet werden.

Haustiere sind Katzen und/oder Hunde, die dem*der Tierhalter*in gehören und in der Sprechstunde von dem Tierarzt/der Tierärztin in der Tierarztpraxis untersucht werden.

Tierhalter*innen sind die Besitzer von Katzen und/oder Hunden, die Kunden des Tierarztes/ der Tierärztin sind.

Services sind die besonderen, zur Unterstützung von Tierärzt*innen in ihrem Arbeitsalltag konzipierten Anwendungen, die auf der Homepage der Plattform verfügbar sind und den Besonderen Nutzungsbedingungen und diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen.

Besondere Nutzungsbedingungen sind die besonderen Nutzungsbedingungen, denen die einzelnen Services jeweils unterliegen und die vom Nutzer vor seiner erstmaligen Nutzung des genannten Service akzeptiert werden müssen.

Nutzungsbedingungen sind die Allgemeinen Nutzungsbedingungen zusammen mit den für jeden Service geltenden Besonderen Nutzungsbedingungen.

Nutzer ist der Tierarzt/die Tierärztin, der/die in der Tierarztpraxis praktiziert oder, ausnahmsweise, andere Mitglieder des Teams der Tierarztpraxis, die ausschließlich im Namen und unter der strengen Aufsicht des Tierarztes handeln und für deren Handlungen letzterer haftet; Nutzer sind entweder durch eine direkte Vereinbarung mit Royal Canin oder gemäß dem ihnen durch den Account Administrator gewährten Zugriff und auf dessen Haftung zur Nutzung der Plattform berechtigt. Ein Nutzer kann ggf. auch Student*innen der Veterinärmedizin benennen.

Nutzerinhalte sind sämtliche, durch den Nutzer und auf ausschließliche Verantwortung eines Tierarztes/einer Tierärztin auf die Plattform hochgeladenen bzw. dort verwendeten, die Tierarztpraxis, Haustiere und Tierhalter*innen betreffenden Marken, Schutzrechte, Logos, Handelsnamen, Firmennamen, Dokumente, Daten und Informationen, einschließlich schriftlicher Materialien und insbesondere vom Nutzer eingetragene Kommentare sowie ggf. Änderungen an von der Plattform generierten oder berechneten Ergebnissen.

Tierarzt/Tierärztin ist eine als Tierarzt/Tierärztin praktizierende natürliche Person oder eine Tierarztpraxis, die bei der Plattform registriert sind.

Vet Account ist das individuelle Nutzerkonto eines Tierarztes/einer Tierärztin, das dem Nutzer Zugang zur Plattform und Nutzung der Services ermöglicht, nachdem er die Nutzungsbedingungen akzeptiert hat.

Tierarztpraxis ist eine bei der Plattform registrierte juristische Person oder Tierarztpraxis, in der ein Tierarzt/eine Tierärztin oder mehrere Tierärzt*innen zusammen mit weiteren Mitgliedern eines tierärztlichen Teams tierärztliche Leistungen erbringen.

Student ist ein Student/eine Studentin der Tiermedizin, der/die die Erlaubnis zur Nutzung der Plattform unter der Aufsicht eines Tierarztes/einer Tierärztin allein zu die Ernährung von Haustieren betreffenden Informations- und Ausbildungszwecken gemäß den Bestimmungen des Artikel 3 hat.

Artikel 1: Annahme der Nutzungsbedingungen

Der Nutzer kann die Plattform und die Services auf alleinige Verantwortung des Account Administrators nutzen.

Registrierung und Navigation auf der Plattform setzen die vollständige Annahme der Allgemeinen Nutzungsbedingungen durch den Nutzer voraus. Zudem unterliegt jeder auf der Plattform zur Verfügung stehende Service Besonderen Nutzungsbedingungen.

Die Nutzungsbedingungen sind vom Nutzer bei seinem erstmaligen Zugreifen auf die Plattform sorgfältig zu lesen und zu akzeptieren.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Besonderen Nutzungsbedingungen begründen zusammen einen Vertrag zwischen Royal Canin und dem Nutzer.

Verweigert der Nutzer die vertragliche Bindung durch die Nutzungsbedingungen, kann er die Plattform nicht nutzen.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Besonderen Nutzungsbedingungen sind jederzeit auf der Plattform verfügbar.

Artikel 2: Registrierung auf der Plattform – Unabhängigkeit

Dieser Artikel betrifft nur Registrierung und Zugriff auf die Plattform für ausgebildete Tierärzt*innen. In Bezug auf Student*innen wird auf Artikel 3 verwiesen.

2.1 Voraussetzungen für die Registrierung des Nutzers

Mit Ausnahme der Regelung in Artikel 3 müssen zur Registrierung auf der Plattform berechtigte Nutzer approbierte Tierärzt*innen sein, die sich verpflichten, die Plattform zu ausschließlich beruflichen Zwecken zu nutzen. Solche Nutzer sind (a) natürliche Personen, die im Sinne geltender Gesetze und Regelwerke ordnungsgemäß registriert und von der zuständigen berufsständischen Aufsichtsbehörde zur Ausübung des Berufs zugelassen sind und individuell und unabhängig Tierheilkunde und -chirurgie praktizieren oder (b) juristische Personen, die im Sinne geltender Gesetze und Regelwerke ordnungsgemäß registriert und von der zuständigen berufsständischen Aufsichtsbehörde zur Ausübung des Berufs zugelassen sind und Tierheilkunde und -chirurgie praktizieren.

Bei der erstmaligen Verbindung mit der Plattform wird der Nutzer aufgefordert, einen Vet Account einzurichten oder sich in einen (etwaigen) bereits bestehenden Account bei Royal Canin einzuloggen. Für die Einrichtung eines neuen Accounts hat der Nutzer wahrheitsgemäße, richtige und vollständige Angaben hinsichtlich seiner Identität zu machen. Login-Name ist die E Mailadresse oder Kundennummer oder ein anderer, dem Nutzer von Royal Canin zur Verfügung gestellter Login-Name. Der Nutzer wird ein neues Passwort zu bestimmen haben.

Der Nutzer (a) garantiert die Wahrheit, Korrektheit und Vollständigkeit der gegenüber Royal Canin abgegebenen Informationen und trägt die alleinige Verantwortung für etwaige Fehler, unterlassene Angaben und Aktualisierungen, (b) verpflichtet sich, die angegebenen Daten und Informationen, wenn erforderlich, umgehend zu aktualisieren und (c) hat, im Falle eines Verlusts der ordnungsgemäßen Registrierung und Zulassung zur Ausübung der Tierheilkunde, (i) Royal Canin per E Mail davon in Kenntnis zu setzen und (ii) umgehend die Nutzung der Plattform zu unterlassen.

Natürliche Personen, die sich im Namen einer juristischen Person, der sie angehören, registrieren, gewährleisten, dass sie dazu befugt sind. Anderenfalls können sowohl die betroffene juristische Person als auch Royal Canin rechtliche Schritte gegen diese natürliche Person einleiten.

2.2 Zugriff auf die Plattform durch den Vet Account

Sobald der Nutzer die Allgemeinen Nutzungsbedingungen akzeptiert hat, kann der Nutzer (a) über den Vet Account auf die Plattform zugreifen unter Nutzung von persönlichen, von Royal Canin zur Verfügung gestellten Login-Daten und Passwort, die der Nutzer zu verwahren hat; hat der Nutzer (b) alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen um die Vertraulichkeit, Sicherheit und korrekte Nutzung seiner Login-Daten und seines Passworts sicherzustellen um zu verhindern, dass diese unbefugten Dritten gegenüber offengelegt oder von diesen verwendet werden und trägt der Nutzer (c) die alleinige Verantwortung für die Nutzung seiner Login-Daten und seines Passworts durch andere Personen sowie für über seinen Vet Account ausgeführte Operationen/Vorgänge. Hinsichtlich jeder Verbindung zu dem Vet Account und/oder unter Nutzung des Vet Account erfolgten Weitergabe von Daten wird davon ausgegangen, dass sie durch den Inhaber des genannten Nutzerkontos und auf alleinige Verantwortung des Nutzers erfolgt ist. Im Falle missbräuchlicher Nutzung von Passwort und/oder Login-Daten des Nutzers verpflichtet sich der Nutzer, Royal Canin schnellstmöglich davon in Kenntnis zu setzen.

Ist der Inhaber des Nutzerkontos eine juristische Person, wird ein Account Administrator bestimmt, der Nutzern in der Tierarztpraxis Zugriff auf den Vet Account gewähren kann. Es wird anerkannt, dass nur natürlichen Personen, die in der Tierarztpraxis den Beruf des Tierarztes/der Tierärztin ausüben, Zugriff auf die Plattform gewährt werden kann. Andere (tierärztliche) Mitglieder des Teams der Tierarztpraxis können ausnahmsweise und ausschließlich im Namen und unter der strengen Aufsicht und Haftung des Tierarztes/der Tierärztin auf die Plattform zugreifen.

Der Inhaber des Vet Account ist vollumfänglich verantwortlich für jegliche Nutzung des Vet Account und sichert zu und gewährleistet, dass der Nutzer sich zur ordnungsgemäßen Nutzung der Plattform und Einhaltung der Nutzungsbedingungen verpflichtet.

2.3 Unabhängigkeit des Tierarztes/der Tierärztin

Royal Canin verpflichtet sich, den Nutzern die Einhaltung der Regeln zu ermöglichen, denen der Tierarzt/die Tierärztin in Bezug auf Berufsethik und die Ausübung der Tierheilkunde verpflichtet ist, insbesondere die Beibehaltung ihres unabhängigen und objektiven fachlichen Urteils.

Artikel 3: Registrierung von und Nutzung der Plattform durch Student*innen

Unbeschadet des Artikel 2 unterliegen Zugriff auf und Nutzung der Plattform durch Student*innen ausschließlich den Bestimmungen dieses Artikels.

Student*innen kann Zugriff auf die Plattform nur direkt durch Royal Canin oder gemäß der von einem Account Administrator erteilten Befugnis und unter dessen Aufsicht erteilt werden.

Student*innen sind nur berechtigt, die Plattform zum persönlichen Gebrauch und nur zu Informations- und Ausbildungszwecken zu nutzen. Student*innen sind nicht befugt, die Plattform zu nutzen, um Tierhalter*innen Fütterungsempfehlungen zu erteilen oder eine Diagnose zu stellen; ausgenommen davon sind Fütterungsempfehlungen durch Student*innen, wenn ihre Nutzung der Plattform unter der direkten Aufsicht eines Tierarztes/einer Tierärztin und mit der von diesem erteilten Befugnis im Rahmen eines Praktikums erfolgt. Die Tierarztpraxis trägt die alleinige Verantwortung und haftet für jegliche Nutzung der Plattform durch die Student*innen.

Royal Canin übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Nutzung durch die Student*innen bzw. für von Student*innen nach Nutzung der Plattform erteilte Empfehlungen.

Artikel 4: Von der Plattform angebotene Services

4.1 Zugriff auf und Nutzung der Services

Dem Nutzer steht es jederzeit frei, sämtliche oder einen Teil der Services auf seine alleinige Verantwortung und Haftung und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Regelwerken, denen der Tierarzt/die Tierärztin bei der Ausübung der Tierheilkunde unterliegt, zu nutzen oder von der Nutzung abzusehen.

Jeder Service wird in den Besonderen Nutzungsbedingungen für diesen Service beschrieben.

Die Nutzung der Services unterliegt den Allgemeinen Nutzungsbedingungen zusammen mit den für jeden Service geltenden Besonderen Nutzungsbedingungen.

Jeder Nutzer muss vor dem Zugriff auf den Service und dessen Nutzung die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die für den Service geltenden Besonderen Nutzungsbedingungen akzeptieren.

Bei jedem Zugriff auf einen Service und/oder dessen Nutzung über einen Vet Account wird davon ausgegangen, dass dies mit der Genehmigung und auf volle Verantwortung der Tierarztpraxis erfolgt.

Wir werden den Nutzer (d.h. den im Vet Account hinterlegten (Unternehmens-)Namen sowie Adresse und Kontaktdaten) im „Wo finde ich ROYAL CANIN?“-Tool darstellen, so dass Website-Besucher den Nutzer dort als Partner von ROYAL CANIN auffinden können. Der Nutzer kann dieser Darstellung als Partner im „Wo finde ich ROYAL CANIN?“-Tool jederzeit widersprechen und seinen Eintrag entfernen lassen. Der Wiederspruch kann durch eine E-Mail an [email protected] geltend gemacht werden.

Da die Plattform ein sich weiterentwickelndes Tool ist, nimmt der Nutzer zur Kenntnis, dass Zugriff auf und Nutzung der Services zeitweilig aus technischen Gründen unterbrochen sein können, insbesondere aufgrund von Aktualisierungen oder Wartungsarbeiten. Royal Canin übernimmt keine Haftung für eine Unterbrechung der Services, es sei denn, diese Unterbrechung wurde von Royal Canin schuldhaft verursacht.

4.2 Änderungen der Services

Die auf der Plattform verfügbaren Services können jederzeit geändert oder eingestellt werden, es sei denn, eine solche Maßnahme benachteiligt den Nutzer unangemessen. Royal Canin kann nach alleinigem Ermessen Änderungen an den Services vornehmen, bestimmte Services entfernen oder ersetzen oder neue Services zur Verfügung stellen. Im Falle des Entfernens oder Ersetzens eines Service wird Royal Canin sich bemühen, die Nutzer in angemessener Weise über jedes komplette oder teilweise Entfernen/Ersetzen des Services oder von Teilen des Services zu informieren, um es Nutzern zu ermöglichen, die notwendigen Maßnahmen zum Download ihrer individuellen Informationen von der Plattform zu ergreifen.

Artikel 5: Ordnungsgemäße Nutzung der Services

Der Nutzer hat die Services nur zu beruflichen Zwecken unter strenger Beachtung der geltenden Gesetze und Regelwerke, denen der Tierarzt/die Tierärztin bei der Ausübung der Tierheilkunde unterliegt (insbesondere die geltenden, Berufsethik und berufliche Verantwortung betreffenden, Regeln) sowie gemäß der Beschreibung der Services in den Besonderen Nutzungsbedingungen zu nutzen.

Der Nutzer verpflichtet sich, die Services unter normalen und angemessenen Nutzungsbedingungen zu nutzen und richtige, vollständige und aktuelle Nutzerinhalte in die Plattform einzustellen.

Ist ein Nutzer der Meinung, dass die von der Plattform automatisch zur Verfügung gestellten, die Ernährung und das Gesundheits-Tracking von Haustieren betreffenden Empfehlungen und/oder Daten geändert werden sollten (soweit eine solche Änderung nach den geltenden Besonderen Nutzungsbedingungen möglich ist), nimmt der Nutzer auf seine alleinige Haftung und Verantwortung Anpassungen vor im Einklang mit der körperlichen Untersuchung des Haustiers durch die Tieraztpraxis, unabhängigem fachlichem Urteil und den geltenden Gesetzen und Regelwerken, denen der Tierarzt/die Tierärztin bei der Ausübung der Tierheilkunde unterliegt.

Soweit durch die Plattform der Austausch von Informationen oder Daten mit Tierhalter*innen (einschließlich Fütterungsempfehlungen) ermöglicht wird, erfolgt der Austausch von Informationen oder Daten durch den Nutzer vollständig unabhängig und auf dessen alleinige Verantwortung und Haftung.

Zudem verpflichtet sich der Nutzer, bei Nutzung der Plattform Verhaltensweisen oder Handlungen jeglicher Art (insbesondere z.B. Herunterladen, Senden, Verbreiten, Bearbeiten, Ausgeben, Veröffentlichen) zu unterlassen, die rechtswidrig sind, die öffentliche Ordnung oder die Rechte von Royal Canin oder von Dritten verletzen, der tierärztlichen Berufsethik widersprechen oder das Image von Royal Canin schädigen.

Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer (unbeschränkt) bei Nutzung der Plattform weder (a) absichtlich Informationen, Computerviren enthaltende oder darstellende Daten oder jegliche anderen, zur Unterbrechung, Zerstörung, Verfälschung oder Einschränkung der Funktionen von Software, Computern, Diensten oder Online-Kommunikations-Tools konzipierten Codes oder Computerprogramme herunterzuladen, hochzuladen, zu verbreiten oder weiterzuleiten, noch (b) absichtlich falsche Informationen, illegale, unangemessene oder ungehörige Inhalte herunterzuladen, hochzuladen, zu verbreiten oder weiterzuleiten, noch (c) den über die Plattform und die Services ausgetauschten normalen Datenfluss zu unterbrechen, zu verlangsamen, zu blockieren oder zu ändern noch (d) irgendeinen Teil der Plattform oder der Services zu kommerziellen Zwecken zu reproduzieren, zu kopieren, zu verkaufen, auszutauschen, weiterzuverkaufen oder zu verwenden.

Artikel 6: Laufzeit und Kündigung

Die Nutzungsbedingungen treten ab ihrer Annahme durch den Nutzer für unbestimmte Zeit in Kraft.

Jede Partei hat das Recht, die Nutzungsbedingungen aus beliebigem Grund (außer im Falle einer Kündigung wegen eines unten genannten Fehlverhaltens) durch schriftliche Benachrichtigung, einschließlich Email, an die andere Partei mit einer Frist von 30 Tagen im Voraus zu kündigen.

Im Falle einer Kündigung durch eine der Parteien, wird Royal Canin unabhängig vom Grund den Zugang des Nutzers zur Plattform beenden.

Artikel 7: Finanzielle Nutzungsbedingungen

Gebühren für die Nutzung der Plattform werden dem Nutzer von Royal Canin nicht in Rechnung gestellt. Allerdings können dem Inhaber des Vet Accounts für bestimmte bestehende oder zukünftige Services von Royal Canin gemäß den Besonderen Nutzungsbedingungen für diese Services Gebühren in Rechnung gestellt werden.

Artikel 8: Haftung

8.1 Haftung von Royal Canin

Royal Canin garantiert nicht die Zugänglichkeit und die dauerhaft reibungslose Funktionsfähigkeit der Plattform und der Services. Der Nutzer erkennt dies an und akzeptiert dies. Aus technischen Gründen ist eine Unterbrechung der Plattform und/oder der gesamten oder eines Teils der Services möglich.

Royal Canin übernimmt keine Haftung im Falle der Nichtverfügbarkeit der Plattform und/oder aller oder eines Teils der Services aufgrund eines technischen Defekts, Problems oder anderen Grundes, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Überlastung im Internet, Ausfall von Internetdienstanbietern, menschliches oder elektrisches Versagen, Hackerangriffe, Software- oder Hardware-Fehlfunktionen und/oder höhere Gewalt.

Royal Canin bietet durch die Services und auf Grundlage der vom Nutzer auf der Plattform bereitgestellten Gesundheitsinformationen Informationen und Beratung an, die sich insbesondere auf den Ernährungs- und Gesundheitszustand der Haustiere beziehen. Solche Informationen und Beratung werden als erste Empfehlung abgegeben und ersetzen in keinem Fall die unabhängige und professionelle Expertise, Beurteilung und Diagnose eines Tierarztes/einer Tierärztin. Royal Canin haftet nicht, falls die Informationen oder Beratung unzureichend erscheinen oder wenn der Gesundheitszustand eines Haustieres nicht mit den auf der Plattform bereitgestellten Informationen und der Beratung übereinstimmt.

Bei jeder leicht fahrlässigen Schadensverursachung haftet Royal Canin nur im Falle der Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Vertragspartner vertrauen darf sowie begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Dies gilt weder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit noch in Fällen zwingender Haftung.

Royal Canin ist in keiner Weise haftbar in Bezug auf Nutzerinhalte, die vom Nutzer unter seiner alleinigen Verantwortung und in voller Kenntnis der Fakten zur Verfügung gestellt werden.

Royal Canin hat keine Kontrolle über, keinen Zugang zu und haftet in keiner Weise für die Verkaufspreise und Aktionen hinsichtlich der an die Tierhalter*innen verkauften Produkte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Festlegung, Änderung und Anzeige solcher Preise und Aktionen oder damit zusammenhängender Informationen.

8.2 Haftung des Nutzers

Der Nutzer ist allein verantwortlich für (a) die Einhaltung der anwendbaren und rechtsverbindlichen Regeln der tierärztlichen Berufsethik; (b) die Entscheidung, sich auf der Plattform zu registrieren und die Services zu nutzen; (c) die Diagnose und Behandlung des medizinischen Zustands und Gesundheitszustands der Haustiere (lediglich Tierärzt*innen sind in der Lage, die Haustiere physisch zu untersuchen und zu behandeln); (d) die Entscheidung, bestimmte Informationen oder Empfehlungen, die von der Plattform als Teil der Services bereitgestellt werden, mit den Tierhalter*innen zu teilen; (e) die Genauigkeit und Verlässlichkeit des auf die Plattform hochgeladenen Nutzerinhalts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) Daten und Informationen bezüglich der Haustiere, ihrer Merkmale, ihrer medizinischen Daten und ihres Gesundheitszustands; (ii) Daten und Informationen bezüglich der Tierhalter*innen; und (iii) gegebenenfalls kostenlose Kommentare und Änderungen der Daten, die von der Plattform als Teil der Services automatisch bereitgestellt oder berechnet werden; (f) die Ausführung ihrer eigenen Verträge mit den Tierhalter*innen; (g) Festlegung und Steuerung der Verkaufspreise und Aktionen hinsichtlich der an die Tierhalter*innen verkauften Produkte sowie Bereitstellung von Informationen über die Preise und Werbeaktionen für die Tierhalter*innen; und (h) alle direkten und/oder indirekten Schäden, die Tierhalter*innen oder Dritte aufgrund von Informationen, die von der Plattform oder den Services bereitgestellt werden, einschließlich der Fütterungsempfehlungen, erleiden.

Der Nutzer (a) hält Royal Canin schadlos und verteidigt Royal Canin gegen jegliche Klagen, Verfahren, Ansprüche, Beschwerden oder Forderungen einer Person (einschließlich Tierhal-ter*innen), die sich aus der Aktivität des Nutzers oder der Nutzung der Plattform oder Services ergeben oder daraus resultieren; und (b) verpflichtet sich, sämtliche Kosten, Anwalts- und Sachverständigengebühren und alle Schadenersatzzahlungen zu tragen, zu deren Zahlung Royal Canin in diesem Zusammenhang durch eine Gerichtsentscheidung bezüglich des Zustandekommens, der Durchführung und/oder der Beendigung eines zwischen dem Nutzer und einem*einer Tierhalter*in geschlossenen Vertrags verurteilt werden kann, unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche, die Royal Canin vom Nutzer fordern kann.

Artikel 9: Geistiges Eigentum

9.1 Inhalt von Royal Canin

Alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Plattform und ihren Inhalt (Texte, Bilder, Videos, Datenbanken, Klänge, Fotografien, Geschäftsnamen, Logos, Marken usw.), mit Ausnahme der Nutzerinhalte, sind und bleiben Eigentum von Royal Canin und/oder der mit Royal Canin verbundenen Unternehmen oder unterliegen Lizenzen und/oder Genehmigungen, die Royal Canin von Dritten erteilt wurden.

Der Nutzer ist nur berechtigt, die Plattform und ihren Inhalt in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen zu nutzen. Mit Ausnahme von Inhalten, die speziell für die gemeinsame Nutzung mit Tierhalter*innen bestimmt sind, darf der Nutzer ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Royal Canin keinen Teil der Plattform und ihres Inhalts reproduzieren, öffentlich zugänglich machen, vorführen, veröffentlichen oder verändern.

9.2 Nutzerinhalte

Im Rahmen der Nutzung der Plattform wird der Nutzer in der Lage sein, Nutzerinhalte hochzuladen. Der Nutzer gewährt Royal Canin und seinen verbundenen Unternehmen eine gebührenfreie, nicht-exklusive, weltweite Lizenz für die gesamte Dauer der damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte zur Nutzung der Nutzerinhalte aus beliebigen Gründen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Services. Darüber hinaus darf Royal Canin die Nutzerinhalte zum Zweck der Vermarktung und Bewerbung der Plattform gegenüber Dritten nutzen.

Der Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass die Nutzerinhalte frei von Rechten Dritter sind, einschließlich jeglicher Rechte an geistigem Eigentum oder Datenschutzrechte. Der Nutzer hat Royal Canin dementsprechend bezüglich jeglichen Ansprüchen oder Klagen Dritter im Zusammenhang mit der Nutzung der Nutzerinhalte durch Royal Canin im Rahmen der Lizenz zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten.

Artikel 10: Schutz personenbezogener Daten



10.1 Personenbezogene Daten der Tierhalter*innen

Der Nutzer kann bestimmte Personenbezogene Daten von Tierhalter*innen über die Plattform sammeln und verarbeiten, um insbesondere die Überwachung von Haustieren und das Praxismanagement zu gewährleisten und wertvolle Informationen wie Fütterungsempfehlungen als Teil der Services mit den Tierhalter*innen zu teilen.

In diesem Zusammenhang und unter der Voraussetzung, dass der Nutzer und Royal Canin jeweils als Verantwortliche für die personenbezogenen Daten betrachtet werden können, die im Rahmen dieser Vereinbarung erworben oder weitergegeben werden:

werden der Nutzer und Royal Canin nicht als gemeinsam Verantwortliche handeln. werden der Nutzer und Royal Canin jeweils die vollständige Einhaltung der anwendbaren Datenschutzvorschriften in Bezug auf ihre Datenverarbeitungen im Rahmen dieser Vereinbarung gewährleisten. Die Mars-Datenverarbeitungsrichtlinie (https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing) kann als Checkliste verwendet werden, um die Einhaltung dieser Anforderungen zu überprüfen. der Nutzer und Royal Canin werden alles vermeiden, was die andere Partei zu einer Verletzung ihrer Datenschutzverpflichtungen gemäß den Datenschutzvorschriften bringen könnte. der Nutzer und Royal Canin werden die andere Partei bei der eigenen Einhaltung der Datenschutzvorschriften angemessen unterstützen, wo dies notwendig und möglich ist. der Nutzer wird Royal Canin unverzüglich benachrichtigen, wenn er weiß, entdeckt oder begründeterweise der Auffassung ist, dass ein Verstoß gegen die Datensicherheit vorliegt. Wenn eine Situation eintritt, in der es angemessen ist, die Beziehung korrekterweise als eine zwischen "Verantwortlichem" und "Auftragsverarbeiter" zu charakterisieren, wird dies im Voraus vereinbart. In diesen Fällen, in denen der Nutzer in der Eigenschaft eines "Auftragsverarbeiters" angewiesen wird, gelten die Mars-Datenverarbeitungsrichtlinien.

Als Partei, die die Personenbezogenen Daten vom Tierhalter/von der Tierhalterin sammelt, sichert der Nutzer zu, garantiert und verpflichtet sich, dass er alle notwendigen Rechte, Zustimmungen und Rechtsgrundlagen hat, um personenbezogene Daten zu sammeln und an Royal Canin und / oder betroffene Dritte weiterzugeben und diesen zu erlauben, diese personenbezogenen Daten zu verarbeiten und zu nutzen. Der Nutzer muss die Zustimmung des Tierhalters/der Tierhalterin einholen, um seine personenbezogenen Daten auf der Plattform zu sammeln und weiterzugeben. Der Nutzer entschädigt Royal Canin für den Fall, dass der Nutzer nicht über die erforderlichen Rechte zur Erhebung, Verwendung und Weitergabe der personenbezogenen Daten verfügt.

Der Nutzer darf die persönlichen Daten der Tierhalter*innen nicht im Namen von Royal Canin verwenden und muss Royal Canin im Falle einer Klage oder eines rechtlichen Vorgehens eines*einer Tierhalter*in Bezug auf die Verwendung seiner persönlichen Daten durch den Nutzer entschädigen, verteidigen und schadlos halten.

10.2 Personenbezogene Daten des Nutzers

Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden in Übereinstimmung mit der Mars Datenschutzrichtlinie verarbeitet.

10.3 Auftragsverarbeitung

Da Royal Canin zum Zwecke der Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber dem Nutzer gemäß diesem Vertrag bzw. diesen Nutzungsbedingungen auch personenbezogene Daten im Auftrag des Nutzers verarbeitet, schließen Royal Canin und der Nutzer eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung i.S.v. Art. 28 DSGVO. Diese ist den Nutzungsbedingungen unten als Anhang beigefügt.

Artikel 11: Versicherungen

Der Nutzer bestätigt, dass er einen Versicherungsvertrag bei einer als zahlungsfähig bekannten Versicherungsgesellschaft abgeschlossen hat und dass der Nutzer für die gesamte Dauer der Nutzungsbedingungen Inhaber einer Versicherungspolice bleibt, die seine beruflichen Haftpflichtrisiken bis zur Höhe eines ausreichenden Betrages abdeckt. Sämtliche Arten von Schäden (physische, materielle, immaterielle, ob Folgeschäden oder nicht) müssen durch die Versicherung abgedeckt sein.

Auf Anfrage wird der Nutzer Royal Canin jederzeit einen Versicherungsnachweis zur Verfügung stellen.

Artikel 12: Vertraulichkeit

Der Nutzer verpflichtet sich, alle Informationen, die sich auf Royal Canin und die Plattform beziehen, streng vertraulich zu behandeln, mit Ausnahme von Informationen, die ohne Zutun oder Verschulden des Nutzers ordnungsgemäß öffentlich zugänglich sind oder die direkt für die Weitergabe an Tierhalter*innen bestimmt sind, wie beispielsweise die Fütterungsempfehlungen. Der Nutzer ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtung von der Tierarztpraxis und etwaigen Unterauftragnehmern eingehalten wird.

Die Vertraulichkeitsverpflichtungen des Nutzers gelten während der Nutzung der Plattform und für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung der Nutzungsbedingungen.

Artikel 13: Änderung der Nutzungsbedingungen

Der Nutzer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die von Royal Canin entwickelte Plattform ein innovatives Werkzeug ist und sich weiterentwickeln wird, um bestimmte Funktionen hinzuzufügen, zu ersetzen oder zu entfernen.

Royal Canin behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.

Beim ersten Einloggen des Nutzers auf der Plattform nach der Änderung der Nutzungsbedingungen erhält der Nutzer die Möglichkeit, die neuen Nutzungsbedingungen zu lesen und zu überprüfen und sie entweder (i) zu akzeptieren oder (ii) abzulehnen. Wenn der Nutzer die neuen Nutzungsbedingungen ablehnt, wird der Zugang des Nutzers zur Plattform deaktiviert und der Nutzer kann die Services nicht mehr nutzen.

Artikel 14: Schlussbestimmungen



14.1 Allgemeine Bestimmung

Wenn Royal Canin eine der Bestimmungen der Nutzungsbedingungen nicht nutzt oder durchsetzt, darf dies vom Nutzer nicht als Verzicht darauf interpretiert werden.

14.2 Unabhängigkeit der Parteien

Royal Canin und der Nutzer sind unabhängige Einheiten, die in ihrem eigenen Namen und auf ihre alleinige Verantwortung handeln. Es wird festgelegt, dass der Nutzer seine Tätigkeit auf der Plattform in völliger Autonomie und auf eigenes Risiko ausübt.

14.3 Recht und Gerichtsbarkeit

Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Alle Streitigkeiten zwischen Royal Canin und dem Nutzer, die sich aus der Auslegung, Ausführung oder Beendigung dieses Vertrags ergeben und nicht gütlich beigelegt werden können, werden ausschließlich von den zuständigen Gerichten in Köln entschieden.



Anlage 1

Überwachung von Haustieren: Versorgung von Tierärzt*innen mit digitalen Hilfsmitteln im Zusammenhang mit der Ernährung, um die Nachuntersuchung von Haustieren während eines Gewichtsabnahmeprogramms zu unterstützen, um klinische Daten während chronischer Krankheiten zu überwachen und um die Erhaltung der Gesundheit durch Prognose-Algorithmen zu unterstützen.

Erkenntnisse für das Team der Tierarztpraxis: Weitergabe der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die das Klinikteam in der täglichen Praxis unterstützen werden, Erweiterung des Wissens über Haustiere durch Artikel, E-Learning, Webinare, Magazine ( wie z.B. Vet Focus).

Praxismanagement: Digitale Services zur Erleichterung von Produktbestellungen bei Royal Canin und zur Unterstützung der Lieferung und Abrechnung von individualisierten Ernährungslösungen sowie digitale Initiativen, die der Klinik helfen, Zeit zu sparen und ihren Kunden ein besseres klinisches Erlebnis zu bieten.





1. TEILNAHME; FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG

1.1 An dem Programm für Fütterungsempfehlungen (Vermittlung von Verkäufen über den ROYAL CANIN®-Onlineshop für Tierhalter*innen) kann die Tierarztpraxis nur teilnehmen, wenn sie hierzu von Royal Canin registriert worden und für ihn ein Nutzerkonto angelegt worden ist.

1.2 Nach erfolgreicher Registrierung ist der Tierarzt/die Tierärztin berechtigt, aber nicht verpflichtet, über Fütterungsempfehlungen Verkäufe zwischen Royal Canin und Tierhalter*innen über den ROYAL CANIN®-Onlineshop für Tierhalter*innen zu vermitteln. Royal Canin stellt dem Tierarzt/der Tierärztin die für die Vermittlung erforderliche Empfehlungsplattform zur Verfügung, mit deren Empfehlungsresultat der Tierhalter*in die Produkte dieser Produktreihen im ROYAL CANIN®-Onlineshop für Tierhalter*innen kaufen kann. Kauft ein*e Tierhalter*in unter Verwendung der Praxisempfehlung im ROYAL CANIN®-Onlineshop für Tierhalter*innen ein und widerruft er/sie diesen Vertrag nicht, erhält die Tierarztpraxis eine Prämie.

1.3 Die Tierarztpraxis ist verpflichtet, den* die Tierhalter*in bei jeder Fütterungsempfehlung (Ausdruck, Datei oder QR-Code), darauf hinzuweisen, dass sie im Falle einer Bestellung durch den*die Tierhalter*in eine Prämie erhält.

1.4 Soweit die Tierarztpraxis eine Fütterungsempfehlung an den*die Tierhalter*in gibt, haftet sie allein für die Richtigkeit der Empfehlung und stellt Royal Canin insoweit von Ansprüchen des Tierhalters*der Tierhalterin frei. Insbesondere übernimmt Royal Canin keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass die von der Tierarztpraxis gegebene Fütterungsempfehlung für das betreffende Haustier des Tierhalters/der Tierhalterin und dessen spezifischen Ernährungsbedürfnisse geeignet ist.

1.5 Die Tierarztpraxis ist verpflichtet, die Fütterungsempfehlung allein im Interesse des Haustieres im Rahmen einer freien, neutralen und objektiven Bewertung und insbesondere nicht aufgrund unsachlicher oder gewinnorientierter Erwägungen zu treffen.

2. PRÄMIE

2.1 Für jede erfolgreich vermittelte Fütterungsempfehlung erhält die Tierarztpraxis von Royal Canin eine festgelegte Prämie, die sich anhand des bei dem vermittelten Kauf des Tierhalters/der Tierhalterin in Rechnung gestellten Netto-Verkaufspreises berechnet.

2.2 Die Prämie beläuft sich auf 15% des in Rechnung gestellten Netto-Verkaufspreises der vermittelten Fütterungsempfehlung (abzüglich eventueller Rabatte, Boni, etc.). Royal Canin ist berechtigt, die Prämie von Zeit zu Zeit anzupassen. Ein Anspruch auf Beibehaltung einer Prämie in einer bestimmten Höhe besteht nicht.

2.3 Royal Canin stellt dem Tierarzt eine Übersicht über die erfolgreich vermittelten Fütterungsempfehlungen zu Verfügung.

2.4 Die Prämien für die erfolgreichen Vermittlungen werden dem Nutzerkonto der Tierarztpraxis gutgeschrieben. Die Gutschrift der Prämie erfolgt nach erfolgreichem Versand der Tierhalter*innen-Bestellung und erfasst nur solche vermittelten Geschäfte, bei denen der Liefertermin der im Shop bestellten Produkte länger als 14 Tage zurückliegt und nur Beträge, für die keine Erstattung von Bestellbeträgen an Tierhalter*innen registriert wurden.

3. LAUFZEIT; BEENDIGUNG

3.1 Die Teilnahme an dem Programm für Fütterungsempfehlungen läuft auf unbestimmte Zeit.

3.2 Die Tierarztpraxis und Royal Canin sind jederzeit berechtigt, die Teilnahme an dem Programm für Fütterungsempfehlungen ohne Angabe von Gründen einseitig zu beenden, wobei Royal Canin dieses Recht erst nach einer Vorankündigung von 14 Tagen zusteht.



1. ERWERB VON MULTIFUNCTION-PRODUKTEN; ANWENDBARKEIT DER ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1.1 Die Tierarztpraxis kann auf der Plattform Multifunction-Produkte erwerben, wenn sie hierzu von Royal Canin registriert worden und für sie ein entsprechendes Nutzerkonto angelegt worden ist.

1.2 Auf Verträge über den Erwerb von Multifunction-Produkten auf der Plattform finden die "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG" in der bei Abschluss der jeweiligen Bestellung gültigen Fassung ("AGB") Anwendung, wobei die Tierarztpraxis "Käufer" im Sinne der AGB ist. Die jeweils aktuell gültige Fassung der AGB ist hier abrufbar.

2. INFORMATIONSPFLICHTEN BEI BESTELLUNGEN AUF DER PLATTFORM

2.1 Die Darstellung der Multifunction-Produkte auf der Plattform stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Die Tierarztpraxis kann die Ware zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und die Eingaben vor Absenden der verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem sie einen Schritt zurückgeht oder die Bestellung, z.B. durch Schließen des Browserfensters, abbricht. Durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" gibt die Tierarztpraxis eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Vertrag kommt durch unsere Annahme zustande, die auch durch Lieferung oder Rechnungserteilung erfolgen kann.

2.2 Die Tierarztpraxis hat die Möglichkeit, die Multifunction-Produkte an die von ihr hinterlegte Adresse der Tierarztpraxis oder – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben – direkt an die betreffenden Tierhalter*innen versenden zu lassen.

2.3 Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Bestellung der Tierarztpraxis wird in ihrem Nutzerkonto gespeichert und ist dort einsehbar.

2.4 Vertragspartner der Tierarztpraxis ist: Royal Canin Tiernahrung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Habsburgerring 2, 50674 Köln

3. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

3.1 Auf Verträge über den Erwerb von Multifunction Produkten auf der Plattform findet deutsches Recht Anwendung unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

3.2 Bei einem Widerspruch zwischen den Besonderen Nutzungsbedingungen für den Erwerb von Multifunction Produkten auf der Plattform und den Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie zwischen den Allgemeinen Nutzungsbedingungen und den AGB gehen jeweils erstere vor.