Hautpilzinfektionen sorgen für Fellverlust und die Bildung von Krusten – oft an den Beinen, Pfoten und den Ohren bzw. am gesamten Kopf. Wichtig zu beachten ist, dass sich auch Menschen damit anstecken können. Liegt der Verdacht auf Hautpilz vor, sollten Sie Ihre Katze oder Ihren Hund zeitnah in einer Tierarztpraxis untersuchen lassen.

Unsere Produkte helfen Ihnen dabei, die Hautbarriere Ihres Vierbeiners zu stärken und die Begleiterscheinungen empfindlicher Haut bei Katze und Hund zu reduzieren.

SKIN & COAT: Versorgen Sie Ihre Katze mit wichtigen Nährstoffen, die das Fell und die Haut unterstützen. SKIN & COAT eignet sich besonders für Katzen mit empfindlicher Haut und kräftigt die Hautbarriere.

SKIN CARE: Ihr Hund hat empfindliche Haut? Bieten Sie ihm mit SKIN CARE unterstützende Ernährung. Für umfassende Informationen zur geeigneten Ernährung und passenden Produktauswahl lassen Sie sich von einem Tierarzt oder einer Tierärztin beraten.