Ältere Hunde, die an LUTD erkrankt sind, haben besondere Ernährungsbedürfnisse. Ist Ihr Vierbeiner bereits über 7 Jahre alt, nutzen Sie die URINARY S/O AGEING 7+ Trocken- und Feuchtnahrung. Für jüngere Hunde (unter 7 Jahre mit einem Gewicht von weniger als 10 kg), die an einer Harnwegserkrankung leiden, bieten wir Ihnen unser URINARY S/O SMALL DOG.

Gut zu wissen: Ist Ihr Tier unter 7 Jahre alt, wiegt über 10 kg und hat ein Idealgewicht für seine Größe, verwenden Sie die klassischen URINARY S/O Produkte für das Haustier.