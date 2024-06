Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Dulzura y luz, el Persa es un gato francamente delicioso. Un pelaje súpersuave, unas grandes patas de león y el simple inicio de un maullido hacen de ellos unos felinos la mar de atractivos. La raza es abiertamente tranquila, y no es una que disfrute de los cambios de ningún tipo, son animales domésticos en todos los sentidos imaginables.

Raza antiquísima, la historia del gato Persa sin duda ha resistido el paso del tiempo. Provienen de Persia (imagínate), el actual Irán, y llevan desde el siglo XVI viendo cómo su popularidad se extiende por todo el planeta: en la actualidad, hay más de 200 variedades de gatos Persas en todo el mundo.

La raza es muy popular en Francia, su majestuosa apariencia constituye un acompañamiento parfait para la sofisticada cultura francesa.

Por lanudos que sean los gatos Persas, no les gusta que los mimen y, a veces, no les gusta que los abracen. Y te lo harán saber. Puede ser difícil quitarles las manos de encima, pero son muy independientes y se acurrucarán cuando buenamente les parezca. Dóciles y bastante tranquilos, a los Persas no les importa que los dejen en casa mientras tú cuidas de su reino.