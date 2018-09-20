¿Debería adoptar un gato ó comprar un gatito?
Si tienes dudas entre adoptar un gatito ó un gato adulto, realmente ninguna opción es mejor que la otra. Lo importante es que te informes bien de las distintas opciones y que acudas a un criador ó a una protectora responsable que pueda ofrecerte información, asesoramiento y apoyo.
Hay varios factores que pueden influir en tu decisión; por ejemplo, si quieres una raza específica o si tienes el tiempo suficiente para educar a un gatito que vaya a vivir en una casa. Ambas experiencias pueden ser gratificantes, pero son muy distintas.
Adoptar un gato adulto
Aunque la mayoría de gente prefiere adoptar gatitos, los gatos adultos ofrecen varias ventajas. Las protectoras tienen muchísimos gatos de todas las edades en busca de un nuevo hogar, algunos de los cuales son de raza.
Ventajas de adoptar un gato adulto
- Acoger a un gato adulto es una decisión responsable y puede resultar muy gratificante.
- Puedes elegir entre una gran variedad de tipos de gato, edades y caracteres.
- El personal de las protectoras conoce bien a sus gatos y te puede ayudar a encontrar el más adecuado para ti.
- Generalmente, los gatos adultos ya saben usar un arenero.
- Los gatos adultos pueden ser más tranquilos que los gatitos pequeños.
- Los gatos de las protectoras suelen tener al día sus tratamientos antiparasitarios y vacunas, suelen estar controlados por un veterinario y generalmente están esterilizados.
- El comportamiento y carácter de los gatos adultos ya está definido, lo que facilita encontrar una mascota con las características deseadas.
Desventajas de adoptar un gato adulto
- Muchos gatos de protectoras tienen un historial desconocido y, en algunos casos, puede costar un poco más que se adapten a su nuevo hogar.
- Los gatos adultos pueden tener malos hábitos que pueden ser difíciles de corregir.
- En los gatos adultos, su período clave de socialización, puede haber tenido lugar hace mucho tiempo, aunque siempre hay margen para una cierta adaptación comportamental.
Dónde adoptar un gato
Se pueden adoptar gatos en varios lugares, pero el más habitual son las protectoras de animales. Antes de elegir una protectora, es importante visitarla y hacer muchas preguntas sobre sus políticas, cuidados y medidas higiénicas.
Las buenas protectoras se esfuerzan por socializar a los gatos y acostumbrarlos a la vida en un hogar familiar.
Otras opciones para conseguir un gato:
- En tu círculo de amigos, vecinos y conocidos puede haber alguien que tenga gatos y que, por cualquier circunstancia, le resulte imposible hacerse cargo de ellos.
- Pregunta a los veterinarios de tu zona. Las clínicas suelen recibir gatos y gatitos abandonados ó que algún propietario ya no pueda hacerse cargo de ellos.
Elegir un gatito
Para muchos, el gato perfecto tiene que ser de una raza concreta, y la opción de buscar un gatito en lugar de un gato adulto de una protectora puede ser la mejor forma de asegurarse de tener lo que quieren.
Existen muchas razas diferentes de gatos, todas ellas con sus propias características físicas y de comportamiento. Por lo tanto, es importante investigar y elegir una raza que se adapte a tu estilo de vida.
La mayoría de los criadores responsables prefiere no dejar que sus gatitos se vayan y dejen a su madre antes de las 12 semanas de edad, para asegurarse de que estén listos para la separación y hayan sido vacunados adecuadamente. El período clave de socialización para los gatitos también se da en ese período, por lo que es importante hablar con el criador y preguntarle qué medidas se tomaron para promover el desarrollo del gatito.
También se pueden buscar gatitos en una protectora. En estos casos, puede ser un poco más difícil estar seguros de su procedencia. Dicho lo cual, los trabajadores de las protectoras seguramente puedan reconocer algunos rasgos de personalidad en los gatitos y ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu entorno familiar. Si bien es probable de que sean capaces de detectar algunas características determinantes en los gatitos, muchas otras quedarán sometidas al azar. Muchos amantes de los gatos sin pedigrí suelen decir que esto forma parte de su encanto.
Ventajas de adquirir un gatito
- Los gatitos son muy juguetones y alegres, por lo que, sin duda, resultarán todo un entretenimiento en casa.
- En general, puedes elegir la raza que prefieras.
- El criador puede proporcionarte un historial médico completo.
Retos que supone adquirir un gatito
- En un primer momento, los gatitos serán mucho más dependientes que un gato adulto.
- Para domesticar a un gatito se necesita tiempo.
Dónde adquirir un gatito
Hay muchos lugares donde puedes adquirir gatitos, ya sea de un criador registrado, una protectora o una familia que haya tenido una camada inesperada. Lo importante es asegurarse de que los gatitos y su madre estén sanos y bien cuidados antes de llevarte uno a casa.
Es muy recomendable acudir a un criador o vendedor de buena reputación. Puedes optar por pedirle asesoramiento al veterinario sobre criadores o protectoras de la zona.
- Si elegiste una raza e identificaste a un criador, visítalo para observar el entorno en el que se crían los gatitos.
- Los gatitos que nacen en hogares con mucha gente y están expuestos a situaciones cotidianas del hogar, como visitas, uso de aspiradoras y lavadoras, y contacto con otras mascotas, se adaptarán a tu hogar con mucha más facilidad que los gatitos que se crían fuera de una casa o aislados de las personas.
- Si es posible, pregunta por el carácter del padre y de la madre, y qué están haciendo para que los gatitos estén bien socializados, así como las qué medidas que están tomando relacionadas con su higiene, salud, bienestar y buena nutrición.
Independientemente de si eliges un gatito o un gato adulto, informarte de forma activa te ayudará a hacer que tu mascota sea feliz contigo y a ser un propietario cuidadoso y responsable.
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