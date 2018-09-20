Si tienes dudas entre adoptar un gatito ó un gato adulto, realmente ninguna opción es mejor que la otra. Lo importante es que te informes bien de las distintas opciones y que acudas a un criador ó a una protectora responsable que pueda ofrecerte información, asesoramiento y apoyo.

Hay varios factores que pueden influir en tu decisión; por ejemplo, si quieres una raza específica o si tienes el tiempo suficiente para educar a un gatito que vaya a vivir en una casa. Ambas experiencias pueden ser gratificantes, pero son muy distintas.

Adoptar un gato adulto

Aunque la mayoría de gente prefiere adoptar gatitos, los gatos adultos ofrecen varias ventajas. Las protectoras tienen muchísimos gatos de todas las edades en busca de un nuevo hogar, algunos de los cuales son de raza.

Ventajas de adoptar un gato adulto

Acoger a un gato adulto es una decisión responsable y puede resultar muy gratificante.

Puedes elegir entre una gran variedad de tipos de gato, edades y caracteres.

El personal de las protectoras conoce bien a sus gatos y te puede ayudar a encontrar el más adecuado para ti.

Generalmente, los gatos adultos ya saben usar un arenero.

Los gatos adultos pueden ser más tranquilos que los gatitos pequeños.

Los gatos de las protectoras suelen tener al día sus tratamientos antiparasitarios y vacunas, suelen estar controlados por un veterinario y generalmente están esterilizados.

El comportamiento y carácter de los gatos adultos ya está definido, lo que facilita encontrar una mascota con las características deseadas.

Desventajas de adoptar un gato adulto

Muchos gatos de protectoras tienen un historial desconocido y, en algunos casos, puede costar un poco más que se adapten a su nuevo hogar.

Los gatos adultos pueden tener malos hábitos que pueden ser difíciles de corregir.

En los gatos adultos, su período clave de socialización, puede haber tenido lugar hace mucho tiempo, aunque siempre hay margen para una cierta adaptación comportamental.

Dónde adoptar un gato

Se pueden adoptar gatos en varios lugares, pero el más habitual son las protectoras de animales. Antes de elegir una protectora, es importante visitarla y hacer muchas preguntas sobre sus políticas, cuidados y medidas higiénicas.

Las buenas protectoras se esfuerzan por socializar a los gatos y acostumbrarlos a la vida en un hogar familiar.

Otras opciones para conseguir un gato: