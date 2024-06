Cada gatito es diferente. Por lo tanto, si tu mascota no está usando su rascador, puede suceder que esté en el lugar equivocado, o tal vez no se vea o no huela muy bien.

El rascador siempre debe colocarse donde tu gatito pasa la mayor parte del tiempo. También deberías anotar cómo le gusta a tu gatito afilar sus garras en el poste. ¿Se estira sobre sus patas traseras? ¿O se estira en el suelo? Esta acción podría ayudarte a elegir un rascador más alto o una alfombrilla de rascado más larga para que coincida con los gustos del gatito.