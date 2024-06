Alimentación y nutrición de los gatitos

Los gatos son muy sensibles y una serie de variables pueden hacer que dejen de comer. Prefieren comer en un lugar tranquilo, fuera de la vista y con una ruta de escape fácil. Y no les gusta que su comedero esté cerca de su caja de arena. Coloca también el comedero de tu gatito lejos de su bebedero para evitar que el agua se contamine con la comida. Y crea su zona de alimentación lejos de tu propia zona de comedor para que no se vean tentados a comer las sobras de tus comidas.Eventos como la llegada de extraños, las discusiones, los cambios en la iluminación y los ruidos repentinos pueden afectar a cuánto come tu gatito, así que procura mantener los disturbios al mínimo.