Puede haber varias razones por las que tu gatito no usa el arenero. Primero, piensa si la bandeja está en el lugar adecuado, lo suficientemente lejos de sus comederos y en un lugar de fácil acceso pero discreto donde no los molesten. Si tu gatito comparte arenero con otro gato, esto podría ser una causa de estrés o intimidación y provocar que tu gatito no quiera usar la bandeja. Se recomienda tener al menos una bandeja por gato en el hogar, más otra de repuesto.



Al igual que sucede con el morder, tu gatito podría estar evitando la bandeja de arena debido a que siente ansiedad o a una interrupción en su rutina. Piensa si tu gatito ha sufrido algún cambio en su rutina o situación social recientemente.



Si has eliminado todas estas posibles causas, podría ser un signo de enfermedad. Si alguna vez tienes dudas sobre el comportamiento o la salud de tu gatito, es importante que consultes a tu veterinario.