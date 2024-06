Una vez limpio, saca a tu gatito del baño y envuélvelo en una toalla fresca y caliente. Dale palmaditas suaves, empezando por el estómago y después por la espalda, la cola y la cabeza.

Si deseas usar un secador de pelo, es importante asegurarse de que el aire no sea demasiado caliente o frío, y que el ruido no asuste a tu gatito. Nunca uses un secador de pelo en la cabeza de tu gatito. En su lugar, masajea suavemente el área con una toalla seca.