Ofrece a tu gato el mejor comienzo en la vida
Soporte nutricional para el crecimiento y el desarrollo de los gatitos
La nutrición para gatitos ha sido específicamente diseñada para ofrecerles el mejor apoyo durante las primeras semanas de vida, pero sus necesidades cambian a medida que crecen. De las cuatro a las cinco semanas de edad, los gatitos pueden ingerir comida sólida. Tras cambiar todos los dientes de leche, el gatito necesitará los mismos nutrientes para crecer hasta que cumpla su primer año.
Alimentación específica para gatitos
Sigue las instrucciones del envase para alimentarle correctamente. Evita darle comida que no sea específica para gatitos, y asegúrate de que siempre tiene agua fresca a su alcance.
La comida para gatitos también debe contener todas las vitaminas y los minerales necesarios para un desarrollo óseo adecuado, así como antioxidantes, para favorecer las defensas naturales y EPA y DHA para que su sistema nervioso central madure de forma óptima.