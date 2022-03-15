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Ofrece a tu gato el mejor comienzo en la vida

Royal Canin ha desarrollado una gama de alimentos con fórmulas que favorecen el crecimiento y el desarrollo de tu gatito.
Sacred Birman kitten standing in black and white on a white background

Soporte nutricional para el crecimiento y el desarrollo de los gatitos

La nutrición para gatitos ha sido específicamente diseñada para ofrecerles el mejor apoyo durante las primeras semanas de vida, pero sus necesidades cambian a medida que crecen. De las cuatro a las cinco semanas de edad, los gatitos pueden ingerir comida sólida. Tras cambiar todos los dientes de leche, el gatito necesitará los mismos nutrientes para crecer hasta que cumpla su primer año.

Black and white Maine Coon kitten standing

Alimentación específica para gatitos

Sigue las instrucciones del envase para alimentarle correctamente. Evita darle comida que no sea específica para gatitos, y asegúrate de que siempre tiene agua fresca a su alcance.

La comida para gatitos también debe contener todas las vitaminas y los minerales necesarios para un desarrollo óseo adecuado, así como antioxidantes, para favorecer las defensas naturales y EPA y DHA para que su sistema nervioso central madure de forma óptima.

Alimentos húmedos

MOTHER & BABYCAT Ultra soft mousse

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KITTEN STERILISED Chunks in gravy

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KITTEN Loaf in sauce

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KITTEN Chunks in gravy

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KITTEN Chunks in jelly

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KITTEN STERILISED Chunks in jelly

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Alimentos secos

KITTEN STERILISED

KITTEN STERILISED

KITTEN

KITTEN

Persian Kitten

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Maine Coon Kitten

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MOTHER & BABYCAT

MOTHER & BABYCAT

Babycat Milk

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