Sigue las instrucciones del envase para alimentarle correctamente. Evita darle comida que no sea específica para gatitos, y asegúrate de que siempre tiene agua fresca a su alcance.

La comida para gatitos también debe contener todas las vitaminas y los minerales necesarios para un desarrollo óseo adecuado, así como antioxidantes, para favorecer las defensas naturales y EPA y DHA para que su sistema nervioso central madure de forma óptima.